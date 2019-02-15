Медсестру из Красноярска, получившую срок за экстремистские фото в закрытом альбоме, освободили от наказания

Медсестру из Красноярска Оксану Походун, осужденную за экстремистские снимки и записи в закрытом альбоме, освободили от уголовной ответственности. Об этом сообщил руководитель общества «Агора» Павел Чиков, ссылаясь на адвоката Походун Владимира Васина.

Как выяснилось, все произошло из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), по которой привлекалась 42-летняя женщина.

Напомним, она попала в поле зрения ФСБ как участница запрещенного движения «Артподготовка». В итоге делом рядовой медсестры противотуберкулезного диспансера занялись сразу три серьезных ведомства: прокуратура, Следственный комитет и ФСБ.

На странице Оксаны Походун в соцсети нашли множество шокирующих фото: свастика; давящий мусульман каток, священник с сигаретой, марихуана. С соответствующими комментариями.

Правда, все было в закрытом альбоме. А женщина уверяла: она просто коллекционирует мемы – как срез времени. Даже не пересматривает их сама. У других пользователей к нему доступа нет. Кстати, нет и страницы самой Походун. Снимки выкладывала некая Амалия Ш. – медсестра взяла в соцсетях такой псевдоним.

Когда шло следствие, Оксана охотно общалась со СМИ. На камеры делилась: «Не рассчитываю даже на условный срок». Но получила именно такой. К слову, на суде неожиданно призналась: в радикальное «течение» занесло, потому что влюбилась в одного из экстремистов. Сторона обвинения просила для нее полтора года в колонии-поселении. Однако в апреле 2018-го суд назначил ей наказание – два года условно. Оксана Походун пыталась оспорить приговор, подавала апелляцию, но его оставили в силе.

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Медсестра из Красноярска получила условный срок за экстремистские записи и фото в закрытом альбоме

- В нашем государстве я даже не рассчитываю на условный срок, – попавшая под следствие 41-летняя Оксана Походун из Красноярска охотно раздавала интервью журналистам.

Ее, простую медсестру противотуберкулезного диспансера, обвинили в «возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства». (подробнее).