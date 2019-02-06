В Красноярском крае выбирают самую красивую маму!

Любить и быть любимой, дарить радость новой жизни, растить и воспитывать детей, окружать любовью и заботой своих близких, создавать домашний уют – все это о женщинах. Для ребенка нет никого прекраснее и милее его мамы. Только ее руки самые нежные. Только у нее самое доброе сердце. Только ее улыбка самая неповторимая и искренняя. Мама всегда поддержит в трудную минуту и вдохновит на успех.

Приближается самый чудесный и светлый праздник – 8 марта. День, в преддверии которого мужчины сбиваются с ног, в поисках необычного подарка. А дети, таинственно улыбаясь, закрываются в своих комнатах и мастерят сюрпризы для своих любимых мамочек.

В преддверии весеннего праздника медиахолдинг «Комсомольская правда» тоже приготовил подарок для самых очаровательных и неповторимых мам. Совместно с клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет» мы запускаем фотоконкурс «Самая красивая мама -3!». К участию приглашаются мамы из Красноярского края.

Как принять участие?

Загрузите свою фотографию на страницу конкурса на сайте kp.ru (если не сможете разобраться, как это сделать, посмотрите видеоинструкцию). Что важно - от каждой участницы принимается только одно фото (самостоятельно сделанное или принадлежащее ей).

Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон. Напишите немного о своем ребенке (детях) как зовут, сколько лет. Кстати, можно загружать и фотографии своих мам и бабушек!

По итогам голосования мы выберем пять победительниц. Каждая получит подарки от партнера конкурса – это сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет». А квалифицированные врачи подскажут, какой лучше методикой воспользоваться, чтобы сохранить Ваши ножки красивыми и здоровыми.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 6 по 24 февраля – прием фотографий;

С 25 февраля по 4 марта – голосование;

5 марта – подведение итогов;

6 марта – торжественное награждение.

Подробности на странице фотоконкурса по ссылке.

Генеральный партнер конкурса: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».