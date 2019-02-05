Опередил даже олимпийского чемпиона: красноярец стал чемпионом мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе

Опередил даже олимпийского чемпиона: красноярец Дмитрий Логинов стал чемпионом мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства спорта.

Как сообщили в ведомстве, чемпионат мира по сноуборду и фристайлу стартовал в минувшую пятницу, 1 февраля в американском Парк-Сити (штат Юта). 19-летний сноубордист, воспитанник краевой Академии зимних видов спорта Дмитрий Логинов завоевал «золото» в параллельном гигантском слаломе.

Логинов в полуфинале даже опередил дважды чемпиона Олимпиады в Сочи Виктора Вайлда.

- Ранее Логинов выигрывал чемпионат мира в аналогичной дисциплине на юниорском уровне. В истории российского сноуборда это вторая золотая медаль на чемпионатах мира у мужчин. Первым был в 2015 году Андрей Соболев, - прокомментировали в пресс-службе министерства спорта Красноярского края.