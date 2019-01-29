«Пока раскаяния нет»: в реабилитационном центре рассказали о подростке, стрелявшем в одноклассника

Эта история, произошедшая в Абалаково (Енисейский район Красноярского края) прогремела на всю страну. Напомним, 25 января 15-летний Павел К. пришел с ружьем к школе, где учится. И четыре раза выстрелил рядом с входом. К счастью, никто не пострадал. Позже выяснилось: подросток «шел мстить» Сергею (они вместе занимаются в коррекционном классе), который унижал его четыре года.

- Отец Пашки умер, у матери другая семья, - пояснил «Комсомолке» его друг. – Его (а еще двух сестер и брата) забрали бабушка с дедушкой. У него Пашка и взял ружье. Серега травил его, обзывал безотцовщиной, хотя сам живет у тетки. Вот и не выдержал…

Сергей, обидчик Павла. Фото: соцсети.

В тот же день стало известно: на подростка завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений», назначено несколько экспертиз. Еще через несколько часов Пашку отправили в центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский».

Нам удалось поговорить с его директором Николаем Соловьевым. Вот его рассказ:

- Подросток у нас с вечера пятницы. Я сам приезжал, когда его принимали. Тут был дедушка, старшая сестра, младший брат. Мальчик со всеми обнимался, когда прощался. Поднял, покружил младшего брата. Абсолютно искренне. То есть загнанным в угол, как представляют во многих СМИ, он не был.

Чувствует себя нормально. Но, скорее всего, до конца не осознал, что случилось. Довольно общителен. Хотя такие дети всегда социализируются непросто.

Вчера приезжал его дедушка, законный представитель. При встрече они обнялись, то есть мальчик уже скучает. Какой он? Не совсем открытый, немного себе на уме. Однако злости и агрессии я в нем не увидел.

Почему его поместили к нам? После того, что случилось в школе, в семье между дедушкой и внуком возник конфликт. Мальчик взял опасную вещь, ружье. Дедушка обиделся, они поспорили. Жесткого там ничего не было, но будет лучше, чтобы они на нашей территории пришли к примирению. Наша задача – разрешить ситуацию. С точки зрения закона, дедушка может забрать ребенка хоть завтра. Напишет заявление – мы должны будем отдать ребенка.

С дедушкой тоже будет работать психолог. Кроме того, выясняется, почему так произошло, почему ружье оказалось без присмотра. Ведь опасности подвергались не только посторонние, но и родной внук, ружье было в свободном доступе. Вообще вопрос, я считаю, должны возникнуть и к взрослым. Насколько мне известно, подростка с ружьем до Абалаково довезли две попутки!

Школа в Абалаково. Фото6 соцсети.

Мы будем реабилитировать ребенка, чтобы у него не было проблем с психикой. Мало ли, что он потом себе накрутит, когда осознание придет.

Сам вчера беседовал с ним минут 30-40. Пока, повторюсь, раскаяния нет. На это мы будем работать. Чтобы он понял: такой поступок – за гранью. Можно было найти другие методы, если они были.

Мы тестируем его, сделали запросы, чтобы посмотреть, что у ребенка со здоровьем. В остальном пусть разбираются следователи.

Кстати, они уже работают с мальчиком. Приезжает дедушка, подписывает документы. И ребенок едет разговаривать с сотрудниками. Обязательно в присутствии психолога – это закон.

У нас дети живут, бывает, до полугода. Будем искать для него свободное место в школе. На это есть это до месяца. Мальчик в 9-м классе, впереди экзамены. В таких классах, кстати, дети сдают не ГИА, а специфические экзамены. В основном, технологию. Может быть, возьмем путевку в отдельную коррекционную школу – в городе такая есть.

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