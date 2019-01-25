2019-01-25T15:33:27+03:00
Происшествия

Подросток, стрелявший в Абалаково в одноклассника: «Вот бы сделать так, чтобы он меня не доставал!»

Друг школьника рассказал - незадолго до случившегося Павел К. признавался, что больше не может терпеть издевательства [эксклюзив «КП»]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Павел устал от издевательств одноклассникаПавел устал от издевательств одноклассникаФото: соцсети
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Следователи продолжают работать в Абалаково (Енисейский район Красноярского края), где сегодня, 25 января, 15-летний подросток Павел К. пришел к школе с ружьем, и четыре раза выстрелил рядом со входом, к счастью, никого не ранив. Все случилось в обед.

Уже известно, что школьник целенаправленно «шел мстить» однокласснику, который его доставал. «Комсомолке» удалось поговорить другом стрелявшего, Виктором. Тот согласился кое-что рассказать.

- Отец у Пашки умер весной прошлого года. По сути, о нем заботились только отец и бабушка с дедушкой, потому что мать еще раньше ушла, у нее другой муж, и от нового мужа уже двое детей. А когда отец умер, Пашу забрали бабушка с дедушкой (это родители отца). У него еще две сестры и брат. Они тоже с бабушкой и дедушкой живут.

ЧП произошло рядом с абалаковской школой №1. Фото: с официального сайта школы

ЧП произошло рядом с абалаковской школой №1. Фото: с официального сайта школы

Серега, тот, которому он шел мстить, просто его доставал. Он бьет Пашку уже года четыре.

Знал я только об этом. А кому жаловаться, кто поможет? Нет, учителя не знали ничего, и бабушка с дедушкой тоже. Пашка не рассказывал.

Синяки у Пашки были, но на них, наверное, никто не обращал внимание.

У Паши есть брат и две сестры Фото: соцсети

У Паши есть брат и две сестрыФото: соцсети

В прошлом году, когда прямо сильно доставал, мы собрались за школой, поговорить - ходили разбираться. Сергей сказал, что отстанет, что все понял. Потом мы не лезли, Пашка не просил заступаться. Ну, они разбирались между собой… Серега вызывал Пашку на разборки, тот шел, и просто все время проигрывал.

Серега его одноклассник. Он всегда травил Пашку, называл безотцовщиной. При этом сам живет у тетки, где его родители, я не знаю. Но проблемы у него в семье тоже есть.

Сергей, обидчик Павла

Сергей, обидчик Павла

Ну, просто Паша ему не нравился, он на нем отыгрывался. Он сильнее, с ним ничего не сделаешь. Но в школе он боялся приставать. Вызывал Пашку куда-нибудь, оскорблял, бил. Втихую. Денег не требовал, нет. Да и у Паши нет денег. Телефон отобрать – так у Пашки простой сенсорный «Самсунг».

В школе говорят, что о конфликте между мальчиками практически никто не знал. Фото: с официального сайта школы

В школе говорят, что о конфликте между мальчиками практически никто не знал. Фото: с официального сайта школы

Вчера, в четверг, как я потом узнал, Серега опять Пашку позвал на разборки. За школу. И там прямо сильно избил.

И вот, Пашка взял ружье у деда, никому не сказал. Я думаю, он хотел припугнуть, не хотел убивать. Потому что до этого, недавно, он говорил: «Вот бы сделать так, чтобы он меня не доставал, может, напугать как-то». И он взял ружье и пошел в школу. В окрестностях школы нашел Серегу. Тот стал убегать. И когда он побежал, Пашка выстрелил в противоположную сторону, нечаянно попал в машину. И побежал за ним. К тому времени вызвали полицейских. Меня удивило, как они его забирали. То есть, что Пашка не сопротивлялся вообще. Он сразу отдал ружье.

Павел К. Фото: соцсети

Павел К.Фото: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

ГСУ СКР по Красноярскому краю:

- В Енисейском районе 15-летний подросток подозревается в умышленном повреждении чужого имущества. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю после установления первоначальных обстоятельств произошедшего принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений).

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Предварительно известно, что школьник обучается в коррекционном классе, накануне у него была ссора с одноклассником. Подросток решил отомстить более сильному оппоненту с помощью оружия. С утра взял дома охотничье ружье и пришел в школу. (Подробности)

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