2019-01-25T13:21:16+03:00
Происшествия

«Он шел мстить»: в Красноярском крае девятиклассник открыл стрельбу около школы

Накануне мальчика избил одноклассник
Надежда ИЛЬЧЕНКОЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Предварительно известно, что школьник обучается в коррекционном классе. Фото: с официального сайта школыПредварительно известно, что школьник обучается в коррекционном классе. Фото: с официального сайта школы
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ЧП в поселке Абалаково Енисейского района: сегодня днем, 25 января, девятиклассник из охотничьего ружья устроил стрельбу около школы. Сначала информация появилась в социальной сети в группе «ЧП Лесосибирск». Затем «Комсомольской правде»-Красноярск ее официально подтвердили в краевом следкоме. Начата следственная проверка. На место в срочном порядке выехали оперативники и следователи. Они опрашивают ученика, его одноклассников и возможных свидетелей.

Предварительно известно, что школьник обучается в коррекционном классе, накануне у него была ссора с одноклассником. Подросток решил отомстить более сильному оппоненту с помощью оружия. С утра взял дома охотничье ружье и пришел в школу. Однако охранник его не пропустил внутрь. «Охранник спросил, зачем он пришел. Тогда он развернулся и вышел из здания» - сообщили очевидцы в комментариях к посту в соцсети.

Затем подросток вышел на улицу, встал напротив окон своего класса и сделал четыре выстрела в воздух.

Известно, что охранник вызвал участкового и тот прибыл на место через несколько минут после того, как все случилось. Участковый обезоружил и задержал стрелка.

Также стало известно, что подросток живет с бабушкой и дедушкой. Они взяли его под опеку после того, как обоих родителей лишили родительских прав. Также в семье есть две сестры и брат.

«Комсомольской правде» - Красноярск удалось пообщаться с представителями администрации школы. Они рассказали, что мальчик находится под опекой у бабушки с дедушкой. Известно, что отец его умер, а у матери другая семья. Кроме того, женщина лишена родительских прав.

- Летом, знаю, убегал он от бабки с дедом, искали его, - рассказали в школе. – Учится плохо – какая тут учеба? Ружье принадлежало его отцу. Почему они поссорились – не знаю, но факт в том, что избил Пашу этот мальчик. Ну, а тот не будь дурак за ружье взялся.

Наш коллега, корреспондент телеканал «Енисей-информ» (Енисейск) Андрей Давыдов, который находится сейчас в Абалаково, рассказал:

- Мы стоим возле школы, внутрь никого не пускают, работают следователи. Это не оцепление, просто заперты двери. Ищем следы выстрелов – пока нам кажется, окна в школе целы, в стоящих рядом машинах тоже. Говорят, парень выстрелил один раз, в воздух, никуда не попал, - может быть, информация, которая сейчас распространяется в социальных сетях, преувеличена. Внутри работают оперативники, следственный комитет, оперативные машины стоят возле школы. Это двухэтажное кирпичное здание, школа одна на весь поселок. Самого парня, говорят, увезут (или уже увезли) в Енисейск, следственные действия с ним там, скорее всего, будут проводить. Сейчас будем разговаривать с жителями, узнавать, что случилось.

Очевидцы рассказывают, что Павел был в очень возбужденном состоянии. Вел себя странно.

- Мы с женой увидели его на мосту через Галкину речку, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Сергей М., он вместе с семьей направлялся в краевой центр. – Я за рулем был. Смотрю, на мосту парень со старенькой двустволкой мечется (я в оружии немного разбираюсь, старое ружье было), а за ним едет машина полиции. Одет он был просто: куртешка какая-то на нем темная была, шапка. Глаза мне запонились хорошо – бешенные они у него были, и вел он себя, как потерянный, словно не знает, что ему делать. Я еще подумал: где ж ты ружье-то взял?! Вот брел он в сторону Лесосибирска по этому мостику. А полицейских два всего было, оба в бронежилетах и касках. Потом один из них вышел, достал пистолет и передернул затвор, поставил на боевой взвод, что-то говорить ему начал – я не слышал, окна сразу закрыл. Метрах в пяти от нас прошли они.

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