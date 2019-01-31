СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-31T12:46:51+03:00

Сообщения о минировании в Красноярске оказались ложными.

Взрывных устройств обнаружено не было

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Многочисленные сообщения о минировании красноярских школ, детских садов, больниц и торговых центров оказались ложными. Об этом заявили в пресс-службе администрации края:

- Антитеррористическая комиссия Красноярского края сообщает, что 31 января 2019 года на электронные адреса различных административных объектов региона поступают сообщения о минировании. Проверкой установлено, что данные сообщения являются ложными, угрозы жизни и здоровью граждан не несут.

Рассылка производится по аналогии с событиями 28 января 2019 года в Красноярске и Минусинске, а также в иных регионах Российской Федерации. Сотрудники правоохранительных органов принимают исчерпывающие меры по обеспечению безопасности граждан, находящихся на указанных объектах, а также установлению источников ложной информации.

Напомним, это вторая волна минирований за неделю. Первая прошла 28 января. Тогда пришли 44 сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах, рассказывает «7 канал». И тоже эвакуировали, в основном, школы.

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В Красноярске – новая волна минирований. И опять под удар попали школы и больницы, сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск:

- 145-ю уже эвакуировали. Детей увели в здание педагогического университета. Первоклашки напугались, даже плакали. (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU