Собирать макулатуру с «Комсомолкой» - это интересно…

В нашем городе есть уникальная экологическая акция «Сохрани лес. Прочти книгу». Школы, детские сады, предприятия сдают макулатуру и взамен получают отличные книги. Придумала эту акцию «Комсомольская правда»-Красноярск» три года назад.

Сегодня мы готовы подвести итоги 2018-го и объявить старт акции «Сохрани лес. Прочти книгу» 2019 года.

Собрано 58 865 кг макулатуры, спасено 590 деревьев!

Это итоговые цифры минувшего года. Красивые, правда? «Комсомолка» благодарит всех участников акции. Все вместе мы большие молодцы! Есть экологическое просвещение и воспитание ради галочки, а есть реальные, полезные дела. В акции приняли участие 42 школы Красноярска, 23 детских сада, городские библиотеки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Говоря об итогах года, отметим несколько важных моментов, тенденций.

1. Среди участников акции все больше детских садов, и это вполне объяснимо. В коллекциях «Комсомольской правды» сейчас появилось много новинок для дошкольного возраста, красочные, развивающие книги интересуют всех. Но ценно и то, что экологическое воспитание начинается с самого юного возраста. Во многих садах – участниках акции установлены специальные «контейнеры» под макулатуру: каждый использованный листок, обрезки после занятий дети несут и складывают в них.

Приятно и то, что наша акция нередко становится частью большого общего дела.

Так, победитель по итогам 2018 года детский сад №96 порадовал нас и удивил не только количеством сданных килограммов – 2191.

- Особого секрета нет, у нас очень активные родители, передайте им спасибо большое через «Комсомолку», - говорит директор Вера Холодкова.

- Мы скоро открываем библиотеку, поэтому старались, новые книги нам нужны! - рассказывает куратор акции, педагог Ольга Платонова.

– Библиотека будет красивая, похожая на сказочный лес. Наш детский сад находится на бульваре Ботанический, группы называются, к примеру, «Персики», «Ранетки», «Вишенки», «Рябинки», поэтому тема природы, экологии нам очень близка.

2. Участники акции придумывают свои механизмы, проверяют их, оставляют работающие: где-то активно подключают родителей, и они становятся кураторами акции, как, к примеру, в лицее №28, где-то премируют книгами и грамотами самых активных учеников, где-то устраивают соревнования, выкладывают результаты на школьных сайтах.

Именно азарт и соревновательный дух помог школе №19 войти в число победителей минувшего года с результатом 4395 кг.

- У нас идут соревнования между классами, отдельно – старшая, средняя и начальная школы, - делится опытом Александра Белоусова, библиотекарь. - Победителей обязательно награждаем, придумываем вместе с учителями и организаторами что-то особенное.

Информирование – залог успеха. Участники должны знать результаты своего труда.

- А у нас есть специальная доска достижений сада, где «наклеены» деревья, которые удалось спасти, из расчета 100 кг макулатуры – 1 дерево. Родители видят итоги нашей совместной работы и плюс им не нужно напоминать об акции, все – наглядно, - говорит Татьяна Серба, педагог детского сада №31 – лидер зимнего этапа с результатом 412 кг.

Гимназия №4 «вырастила» из акции целый проект, а его цель – научить читать книгу и полюбить это занятие. Идея в следующем, рассказывает Елена Анатольевна Тулузакова, педагог-библиотекарь:

- Классу выделяются книги, они читают, обсуждают, пишут мини-сочинения. Затем классы меняются книгами и… впечатлениями с другим классом. Вот такой круговорот литературы, благо книг «Комсомолка» выпускает читать не перечитать. Не удивительно, что с таким активным подходом Гимназия №4 заняла 3 место по итогам 2018 года – 3310 кг.

Фото: Мария ЛЕНЦ

3. Сдавать макулатуру могут не только школы и детские сады, но и все желающие. Так, к команде присоединились Центр внешкольной работы и детская библиотека имени Павла Бажова.

- Мы рассказали об акции на своем сайте и в соцсетях, жители соседних домов принесли нам не только макулатуру, но и книги. Те, что входят в школьную программу и находятся в хорошем состоянии, берем в фонд, остальное – сдаем, – рассказали нам сотрудники библиотеки.

Эта же идея взаимопомощи лежит в основе грандиозного успеха школы №10 – постоянного участника и неоднократного победителя нашей акции.

- Макулатуру несут все! И совет ветеранов, и почта, и небольшие офисы рядом со школой, - рассказывает Елена Ударцева, библиотекарь школы №10.

Кстати, в этой школе есть почти все книжные коллекции «Комсомолки», несколько сотен. За такой большой труд мы благодарим нашего лидера и поздравляем с очередной победой, результатом 6474 кг и первым местом по итогам 2018 года! Молодцы! Всем причастным большая благодарность!

Благодаря идеям библиотеки имени Бажова и 10-й школы расширить границы акции мы предлагаем в 2019 м году девиз акции «Сохрани лес. Прочти книгу» - «Шире круг!» «Комсомолка» приглашает и школы, и детские в сады, и ВУЗы, и все-все предприятия, которые хотят пополнить рабочие или домашние библиотеки, сделать подарочный фонд для отличившиеся сотрудников или партнеров по бизнесу. К примеру, строительным компании могут вручить нашу коллекцию «Великие архитекторы» студентам или архитектурным бюро. Хорошая идея?

Фанфары, аплодисменты! Комсомольская правда объявляет акцию открытой. Звоните, пишите, узнавайте подробности, приходите в гости!

Акция идет в течение всего года. И помните: ваша задача только собрать макулатуру. Мы сами приедем, взвесим, заберем ненужную бумагу и обменяем ее на выбранные вами книги! Для дополнительной информации звоните по тел. (391)206-96-55. Познакомиться с коллекциями «Комсомольской правды» можно на сайте kp124.ru

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По итогам зимнего этапа:

Школы:

1 место - МБОУ «Средняя школа №84» - 922кг

2 место - МАОУ «Средняя школа №144» - 819кг

3 место - МБОУ «Лицей №28» - 550кг

Детские сады:

1 место - МБДОУ «Детский сад №31 общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению детей» - 412кг

2 место – МБДОУ «Детский сад №222 комбинированного вида» - 244кг

3 место - МБДОУ «Детский сад №321» - 232кг

Итоги 2018

Поздравляем победителей!

Школы

1 место - МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов им. Ю.А. Овчинникова - - 6474кг

2 место МБОУ «Средняя школа №19» - 4395кг

3 место МАОУ «Гимназия №4» - 3310кг

Детские сады

1 место - МБДОУ «Детский сад №96» - 2191кг

2 место - МБДОУ «Детский сад №44 комбинированного вида» - 1566кг

3 место - МБДОУ «Детский сад №326» - 1260кг