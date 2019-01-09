Красноярский левобережный оператор объяснил, почему дворы завалены мусором

Красноярская рециклинговая компания, которая является левобережным оператором по вывозу твердых бытовых отходов, объяснила причины мусорной проблемы, сложившейся в новогодние каникулы. По словам руководства компании, основных причин три. Во-первых, не все управляющие компании и ТСЖ до конца декабря успели заключить договора на вывоз и утилизацию ТБО. Из 380 таких УК и ТСЖ в числе тех самых опоздавших оказались 80.

Вторая причина – предыдущие перевозчики, которые перестали вывозить отходы в конце декабря и увезли свои контейнеры. И третья причина – сами красноярцы, которые на новогодние каникулы фактически произвели мусора в три раза больше обычного.

К слову, на правобережье новый оператор с этим как-то справился, здесь на завалы мусора красноярцы не жалуются. Даже наоборот, удивляются, когда читают возмущенные посты «левобережников» в социальных сетях.

Илья Ильин, директор «Красноярской рециклинговой компании», поясняет:

- Мы регулярно проводили встречи с представителями управляющих компаний, районными администрациями, товариществами собственников жилья, говорили о необходимости предоставить нам полные маршруты. Однако многие тянули до последнего. В результате только по Центральному и Железнодорожному району у нас каждый день добавляются десятки новых адресов. Так, на 30 декабря 2018 года у нас было прописано 1423 маршрута. Сегодня выявлено уже 2000 адресов только по этим двум районам. Кроме того, нами совместно с районными администрациями были выявлены площадки, с которых предыдущие перевозчики перестали вывозить отходы и увезли свои контейнеры в последние дни декабря. Все они зафиксированы и переданы в работу.

По словам Ильи Ильина, потребуется еще несколько дней, чтобы ликвидировать мусорные завалы. И только через три недели перевозчики войдут в отлаженный график. Сейчас в компании работают группы контроллеров, они собирают информацию о проблемных участках. Все данные передаются в диспетчерскую службу.

И еще один проблемный момент, с которым нельзя не согласиться: заставленные дворы. Горожане настолько плотно забивают своими автомобилями пространство во дворах 9-10-тиэтажек, что мусоровозам сложно продвигаться от подъезда к подъезду к контейнерам. Это уже круговая проблема: дорожки во дворах изначально не предназначены для стоянки автомобиля. А больше парковать их негде.

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