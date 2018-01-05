Вот так реформа: Красноярск с первых дней января утопает в мусоре

Такого еще не было. Чтобы в первые дни января красноярцы вместо новогодних столов и хороводов вокруг елки выкладывали в соцсети переполненные мусорные баки. Переполненные «мусорки» были всегда, но такого внимания к ним точно не было. Причина тому – мусорная реформа. Ведь с января платить за вывоз отходов горожанам придется в несколько раз больше. Поэтому народному возмущению нет предела. В душе все, конечно, предполагали, что так и будет – ничего не изменится. Но втайне надеялись – а вдруг проснемся утром, а вокруг чистота. Не тут-то было.

Так обстоят дела на улице НикитинаФото: Мария МИШКИНА

Как планировалось

Напомним, раньше мусор вывозили перевозчики, которые могли недобросовестно отнестись к своим обязанностям: вывалить отходы на обочину, не убирать по несколько дней. Сейчас же над всеми главенствует региональный оператор. Именно он отвечает за работу с ТБО. С оператором подписывают договора ТСЖ и УК, а также все полигоны, перерабатывающие заводы и перевозчики мусора. И уже оператор регулирует всю цепочку. Весь транспорт с нового года должен быть снабжен системой ГЛОНАСС. И тогда оператор легко отследит, куда что отвозится.

А это сквер прямо в центре города Фото: Татьяна ФЕДОРОВА

Красноярск поделили между собой две компании:

- левый берег – «Красноярская рециглинговая компания» (помимо части города в технологическую зону вошли все населенные пункты Емельяновского, Сухобузимского, Большемуртинского районов и поселок Кедровый);

- правый берег – «Ростех» (вместе с ним Железногорск, Сосновоборск, Дивногорск и районы Манский, Партизанский и Березовский).

Предполагаемые расценки на новую услугу озвучили на сессии депутаты городского Совета – 79 для левобережья и 112 рублей для жителей правобережья.

На улице Свердловская 2 января жители увидели такую картину Фото: Соцсети

Как получилось

А получилось, как ожидалось. Переполненные мусорные баки, рядом с которыми складированы горы мусора, что уже не вошел. Банки, бутылки, очистки… И все это чуть ли не под ногами. Просто горы отходов!

«Мусорная реформа в Красноярске во всей красе. В платеки денежка уже капает с НГ, а мусор - во дворах вот так лежит. Какие с нашими чиновниками и подрядчиками универсиады, блин, если они с мусором разобраться не могут?», - написал в соцсетях красноярец Андрей Сковородников.

На улице Крупской один из дворов похож больше на мусорный полигон. Жители говорят: «Один раз мусоровоз точно приезжал». Не всегда это означает, что мусор вывезут. Например, во дворы на Дубровинского и Маркса мусоровоз приехал, но одни контейнеры вывез, а другие оставил.

На Крупской двор похож на мусорный полигон Фото: Ирина ПЫЖЕВА

О проблеме с вывозом мусора написал сегодня на своей страничке в facebook и депутат Законодательного Собрания края Илья Зайцев:

«Уже очевидно, что операторы с объемом работ не справляются. Диспетчеры ничего конкретного сказать не могут, график нарушен, мусор копится. Главное, конечно, чтобы и операторы, и управляющие компании, некоторые из которых только в конце года задались вопросом «а что с оператором?», и исполнительная власть сделала выводы и провела работу над ошибками. Мы с коллегами из Законодательного Собрания и ГосДумы до последнего убеждали федерацию, что реформу в нашем крае необходимо отложить. Но нас не услышали. Теперь важно выстроить работу».

В компаниии «Ростех» и «Красноярской рециклинговой компании» сетуют, что не все управляющие компании заключили договор на вывоз мусора.

- Мусор вывозят на самом деле, - прокомментировал журналистам телеканала ТВК директор «Красноярской рециклинговой компании» Илья Ильин. - Половина управляющих компаний пришли 29-30 декабря и потом выяснили, что нужно решать вопрос с приобретением баков.

Мусорные баки не вмещают отходы Фото: Илья ЗАЙЦЕВ

Справедливости ради добавим, что некоторым жителям повезло. У них мусор вывозят, как по часам.

«У нас четко мусор вывозят, и мусоровозы покруче и даже два раза на дню, утром и вечером. Живу на правом. На Матросова», - похвастал в соцсетях Сергей Гриц.

Как раз сегодня, 5 января, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин лично понаблюдал за новой реформой в действии. Во время своего выезда он побывал на левом и правом берегу Красноярска и встретился с представителями региональных операторов. Что показала выездная проверка, мы сообщим чуть позже. Будем надеяться, что ситуация стабилизируется.