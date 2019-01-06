2019-01-06T10:03:16+03:00
Общество

Власти Красноярска пообещали очистить город от мусора за два дня

Для решения проблемы экстренно создан оперативный штаб
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Власти Красноярска пообещали очистить город от мусора за два дняВласти Красноярска пообещали очистить город от мусора за два дняФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска пообещали очистить город от мусора за два дня. Такие сроки прозвучали на оперативном штабе, экстренно созданном для разрешения ситуации. Напомним, что с 1 января Красноярск столкнулся с проблемой: горы бытового мусора стали копиться возле контейнеров, вызывая у горожан недоумение и недовольство.

Когда в декабре власти продвигали мусорную реформу, многие подозревали, что без накладок не обойдется. Не зря же на сайте мэрии появились телефоны, куда можно сообщать о проблемах с вывозом мусора. Но такого размаха не ожидал никто. Министру экологии Владимиру Часовитину пришлось самому отправиться в рейд по дворам, чтобы убедиться, что жалобы населения обоснованы. Говорят, что такое сейчас происходит по всей стране, но ведь от этого красноярцам ничуть не легче.

На заседании оперативного штаба присутствовали первый заместитель главы города Владислав Логинов и министр экологии края Владимир Часовитин. Были приглашены представители управляющих компаний и ТСЖ, организации, которые занимаются непосредственно вывозом мусора. И региональные операторы, которые должны были разруливать ситуацию с самого первого дня мусорной реформы, не доводя ее до проблемы.

Начиная с 1 января на телефоны службы 005 поступило огромное количество звонков от населения. Назывались более 350 адресов. Наиболее сложная ситуация сложилась в районах Красноярска, расположенных на левом берегу. Причем не только возле многоквартирных домов, но и в частном секторе. Здесь за мусор отвечает «Красноярская рециклинговая компания». Несколько дней назад ее руководитель заявлял, что компания не успела заключить договора со всеми УК и районными администрациями. В то же время есть информация, что сами УК обивали пороги и обрывали телефоны оператора с вопросами, как и когда можно заключить эти самые договора, а их убеждали, что все под контролем.

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