СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-29T11:31:10+03:00

Куда красноярцам звонить с 1 января, если начнутся проблемы с мусором Фото: Мария ЛЕНЦ

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С 1 января в Красноярске, как и во всей стране, вступит в силу мусорная реформа. И вывозить твердые бытовые отходы начнут по-новому принципу. Все будет проходить через регионального оператора – от заключения договоров на вывоз до утилизации. И хотя красноярцев убеждают, что для них ничего не изменится (кроме оплаты), многие справедливо опасаются, а не превратятся ли их дворы на первое время в залежи мусора.

В администрации города назвали телефоны горячий линий, куда можно будет позвонить в случае, если возникли перебои с вывозом мусора:

- для жителей правого берега – (391) 270-55-55 (с 08.00 до 20.00);

- для жителей левого берега – 8-800-355-56-37 (с 08.00 до 17.00).

Обратите внимание, что два части Красноярска, разделенные Енисеем, обслуживают разные операторы.

Также можно обратиться по телефонам своей управляющей компании (они есть на платежной квитанции). Или – традиционно на номер 005.

Кроме того, в праздничные дни фиксировать нарушения в работе региональных операторов будут специалисты министерства экологии и рационального природопользования края. С 1 по 8 января с 9.00 до 18.00 они будут принимать сообщения по номеру: 8-999-442-4575.