Как начался год, Красноярск? Самые важные события в городе за первые дни 2019-го

Мы надеемся, что вы все хорошо отдохнули и готовы к новым трудовым и личным подвигам – во всех лучших смыслах этого слова. Кстати, журналисты «Комсомолки» работали все праздничные дни: ведь мы никогда не оставляем вас без новостей. Самое важное и интересное, что происходило в городе с 1 января, – в нашем специальном обзоре.

С 31-го на 1-е на свет появились 5 мальчиков и 3 девочки

Радостной новостью в соцсети поделилась Зоя Масленникова, руководитель пресс-службы краевого минздрава:

«Дорогие друзья, с Новым годом!! Отличная новость: в новогоднюю ночь родилось 8 новых жителей Красноярска - 5 мальчиков и 3 девочки! Мамы и малыши чувствуют себя хорошо».

Первым после боя курантов (в 0.39) появился на свет мальчик в родильном доме №5. А в одной из красноярских семей в ночь на 1 января родился уже четвертый сын. Поздравляем с прибавлением молодых родителей!

Рождественский фейерверк был виден почти отовсюду

Православные отметили один из самых главных праздников – Рождество Христово. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон совершил всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе Красноярска. Всего же богослужения этой ночью прошли в 81 храме Красноярского края, 7 соборах, 5 монастырях и 1 часовне. А вечером 7 января в 19 часов на острове Татышев запустили рождественский фейерверк. Лучшими площадками для обзора стали набережные, Солнечный, Черемушки и Академгородок - эти микрорайоны находятся на возвышенности. Хотя на этот раз фейерверк был настолько высоким, что его можно было увидеть в любой практически части города.

Захватывающее зрелище - вспышки огней над вечерним городомФото: Мария ЛЕНЦ

Проблемы с вывозом мусора обещают решить как можно скорее

Такого еще не было. Чтобы в первые дни января красноярцы вместо новогодних столов и хороводов вокруг елки выкладывали в соцсети переполненные мусорные баки... Напомним, с нового года региональный оператор отвечает за работу с ТБО. Красноярск поделили между собой две компании: левый берег обслуживает Красноярская рециглинговая компания, правый – «Ростех». Многие подозревали, что без накладок не обойдется, но такого размаха не ожидал никто. В службе 005, куда звонили возмущенные люди, лежит список примерно из 350 дворов – и жалобы все продолжают поступать. В «Ростехе» и Красноярской рециклинговой компании говорят: не все управляющие компании заключили договор на вывоз мусора. А «половина управляющих компаний пришли 29-30 декабря и потом выяснили, что нужно решать вопрос с приобретением баков...»

«Начался год Свиньи» , - шутили оптимисты в соцсетях. Мимо переполненных баков хочется быстрее пройти. Или проехать.Фото: Мария МИШКИНА

Справедливости ради отметим – действительно, мусором завален не весь город, некоторым жителям повезло, у них баки опустошают как по часам. «У нас четко мусор вывозят, и мусоровозы покруче, и даже два раза на дню, утром и вечером. Живу на правом. На Матросова», - похвастал в соцсетях Сергей Гриц.

Тем временем министру экологии и рационального природопользования края Владимиру Часовитину пришлось самому 5 января отправиться в рейд по дворам, чтобы убедиться, что жалобы людей обоснованны. Говорят, что такое сейчас происходит по всей стране, но ведь от этого красноярцам ничуть не легче.

В выходные провели заседание оперативного штаба: на нем присутствовали первый заместитель главы города Владислав Логинов и министр экологии края Владимир Часовитин. Были приглашены представители управляющих компаний и ТСЖ, организации, которые занимаются непосредственно вывозом мусора. И региональные операторы, которые должны были разруливать ситуацию с самого первого дня мусорной реформы, не доводя ее до проблемы...

Власти пообещали решить проблему как можно быстрее. Итоги станут известны в первые рабочие дни нового года.

Новый год встретили с двумя «Макдональдс»

Второй ресторан быстрого питания в Красноярске открылся аккурат перед Новым годом: многие уже побывали в нем в январские праздники. Находится на Перенсона, возле Театра оперы и балета (напомним, первый «Макдональдс» появился на улице Шахтеров). В скором времени откроется и третий ресторан в районе пересечения Копылова и Николаевского проспекта. Что касается четвертого заведения, его планировали построить на улице Авиаторов. Но оказалось, место для строительства – разделительный газон рядом с ТРЦ «Планета». Через это место планировалось пустить линию скоростного трамвая и многоуровневую развязку. Так что пока этот вопрос остается открытым.

Первый «Макдональдс» появился на улице ШахтеровФото: Мария ЛЕНЦ

Самолет со 148 пассажирами аварийно сел из-за проблем с двигателем

Экстренную посадку в аэропорту Красноярска совершил «Боинг 767-300». ЧП случилось днем 3 января. По данным представителей западносибирской транспортной прокуратуры, самолет летел из Благовещенска в Москву. На его борту находились 158 человек, 10 из которых – члены экипажа. Внезапно на судне сработал датчик обледенения клапана одного из двигателей. Тогда командир принял решение: надо садиться в Красноярске.

Посадка прошла без осложнений. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Всех пообещали отправить в Москву другим рейсом. Тем не менее проверкой инцидента занялась транспортная прокуратура.

Друг вернулся! Пропавшая собака-спасатель счастливым образом нашлась

Бело-рыжая красавица с разноцветными глазами… 2 января снимки этой собаки облетели почти все СМИ Красноярска. Ведь пропал не обычный домашний питомец.

- Это моя собака, спасатель, - поделилась на своей странице руководитель кинологического добровольного объединения «Рядом!» Анастасия Целищева. – Ей три года. Доброжелательная и контактная. Очень просим вернуть за вознаграждение!

К счастью, «потеряшка» не успели далеко убежать. Фото: Анастасия ЦЕЛИЩЕВА

Вот уже несколько лет девочка (ее имя и породу не называем намеренно – чтобы не привлекать лишнего внимания. – Прим. ред.) помогает спасать людей. Ищет их под завалами, в тайге, горах. Там, где человек может пройти мимо, элементарно не заметить, она не пропустит ни за что.

Благодаря псу из отряда «Рядом!», например, прошлым летом нашли пропавшую в районе Маганска беспомощную старушку. Ее всю ночь искали полицейские, волонтеры, но результатов не было. А специально обученный пес-поисковик вмиг взял след. Оказалось, бабушка забрела в чащобу.

- В первый день нового года мы с сыновьями собирались на горку, - вспоминает Анастасия. – Потом оказалось, она выскочила за детьми в подъезд. Мы не заметили – собирались в суматохе. Живем на первом этаже. Я была абсолютно уверена: наша девочка дома. Вечером вернулись, а ее нет.

Обыскали всю округу, подъезды – никаких следов. Начали распространять ориентировки в соцсетях: «Помогите! Пропала собака-спасатель». И... сработало. Спустя несколько часов «потеряшку» нашел сосед.

По словам мужчины, обнаружил ее в собственном подъезде. Знает, кто хозяева собаки, так что привел точно по адресу.

- Она у нас спортивного телосложения а тут показалась такой худой, - делится Анастасия. – Видимо, не ела и даже не пила. Почему-то была без адресника и ошейника. Вообще-то она спокойная. Даже молчаливая. А здесь была вне себя, от радости визжала. Ее обнимала вся семья. Теперь планируем заказать новый адресник. Хочу обратиться ко всем владельцам собак: чтобы с вашим питомцем не случилось подобное ЧП, время от времени проверяйте: читаются ли на адреснике ваши координаты – телефон, улица, дом, квартира. Часто именно благодаря им пропавшие собаки возвращаются домой.

Горнолыжники просидели час на сломанном подъемнике

Тем временем у соседей: в Хакасии на популярной горнолыжной базе сломался подъемник СКАДО. В момент аварийной остановки в креслах на высоте находились, по информации сотрудников базы, 150 человек. И хотя аварийный привод подъемника был запущен уже в 15.18, неприятных ощущений перепало всем.

- В 16.23 мы сняли с канатной дороги последнего человека, - рассказали сотрудники базы отдыха. - С 15.15 на склоне работал человек, который отсекал поток отдыхающих в направлении нижнего участка трассы - это помогло локализовать работы на участке и не допустить притока людей. Наибольшее число пострадавших скопилось на «Финише» и на «Полке» (названия склонов), их доставили к домикам или припаркованным автомобилям, автобусах.

- В целом персонал справился с внештатной ситуацией, - говорят на «Гладенькой», - хотя были и ошибки: на приводной не организовали горячий чай для туристов - растерялись, и не всегда возвращали деньги за неиспользованные подъемы. Приносим отдыхающим свои извинения.

КСТАТИ

А что с погодой?

Пока в некоторых регионах России переживают сильный холод, у нас необыкновенно тепло. Хотя температура «скачет» все праздники, - то минус 30, то минус 7. Тепло же продержится в краевом центре всю неделю, до выходных. Теплее всего, по данным метеорологов, будет в четверг, 10 января. Днем только минус 5 градусов мороза, ночью - до минус 20. Однако это не надолго: уже к выходным в городе начнет холодать, что, в общем, закономерно. Впрочем, резким похолодание не будет. На выходных ожидается до минус 17 - 20 градусов мороза.