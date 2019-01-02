2019-01-02T16:44:57+03:00
Общество

Верните друга! В Красноярске пропала собака-спасатель, помогающая в поисках людей

Если вы видели эту рыжую милаху, сообщите: ее ждет семья и важная работа
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Анастасии ЦелищевойФото: Анастасии Целищевой
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У красноярки Анастасии Целищевой потерялась собака. Очень важно, чтобы именно она нашлась вернулась к хозяевам. Потому что это не просто член семьи, добрый и надежный друг - это собака-спасатель. По словам Насти, ее верная помощница не один год занимается важной работой: ищет людей в тайге, под завалами, в горах - везде, где нужна ее помощь и острый нюх. Потерялась девочка случайно.

- 1 января мы с детьми собрались на горку, - рассказала хозяйка Комсомольской правде-Красноярск. - Ну, и дети у меня в подъезд вышли, а она на радостях за ними выскочила. Я и не заметила как. Потом я детей в квартиру опять позвала, потому что до конца еще не собрались, надо было санки взять, одежду проверить. А ее, видимо, кто-то из подъезда выгнал... На улице ее не было. Только вечером, когда с горки вернулись, смотрю - собаки нет. Я-то вообще уверена была, что она дома. Может, ее кто-то приютил? Она очень контактная, ласковая, людей не боится, доверяет.

Фото: Анастасии Целищевой

Фото: Анастасии Целищевой

Если вы узнали эту рыжую милаху с разноцветными глазами, видели ее или знаете, где она находится, пожалуйста, сообщите. Ее ждет семья и важная работа.

Вознаграждение гарантировано. Телефон хозяйки Анастасии Целищевой: 8 960 754 10 54; 8 950 982 37 34 (круглосуточно).

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