Тысячи красноярцев пришли посмотреть на Рождественский фейерверк
В Красноярске светлый праздник Рождества Христова отметили фейерверком. Тысячи горожан независимо от вероисповедания собрались сегодня на Татышеве, чтобы полюбоваться салютом и вместе повеселиться.
Горожанам салют понравилсяФото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярской епархии говорят, что Рождественскому фейерверку уже несколько лет, традицию начали в 2015 году, и она пришлась красноярцам по душе.
Видно это чудо по всему городуФото: Мария ЛЕНЦ
Кстати, фейерверк можно было увидеть в любой практически части города.
Салют прводится на средства меценатовФото: Мария ЛЕНЦ
Наилучшими площадками для обзора стали набережные, Солнечный, Черемушки и Академгородок - эти микрорайоны находятся на возвышенности.
Что касается стоимости салюта, то устраивают его на деньги меценатов, которые не хотят называть имен. Красноярцам фейерверк понравился.
Восторг и красотаФото: Мария ЛЕНЦ
- Мы с мужем и с ребенком пришли, - говорит красноярка Юлия Фролова. - Сын пищит от восторга, ему все нравится. Правда, чтобы приехать, в пробке постояли. Но оно того стоило, очень красиво. Сейчас пойдем на лошадке покатаемся - и домой.
С Рождеством Христовым, Красноярск!