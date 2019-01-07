2019-01-07T15:54:59+03:00
Общество

Тысячи красноярцев пришли посмотреть на Рождественский фейерверк

Салютом праздник отмечают уже несколько лет подряд
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Традиции уже несколько летТрадиции уже несколько летФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске светлый праздник Рождества Христова отметили фейерверком. Тысячи горожан независимо от вероисповедания собрались сегодня на Татышеве, чтобы полюбоваться салютом и вместе повеселиться.

Горожанам салют понравился Фото: Мария ЛЕНЦ

Горожанам салют понравилсяФото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярской епархии говорят, что Рождественскому фейерверку уже несколько лет, традицию начали в 2015 году, и она пришлась красноярцам по душе.

Видно это чудо по всему городу Фото: Мария ЛЕНЦ

Видно это чудо по всему городуФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, фейерверк можно было увидеть в любой практически части города.

Салют прводится на средства меценатов Фото: Мария ЛЕНЦ

Салют прводится на средства меценатовФото: Мария ЛЕНЦ

Наилучшими площадками для обзора стали набережные, Солнечный, Черемушки и Академгородок - эти микрорайоны находятся на возвышенности.

Что касается стоимости салюта, то устраивают его на деньги меценатов, которые не хотят называть имен. Красноярцам фейерверк понравился.

Восторг и красота Фото: Мария ЛЕНЦ

Восторг и красотаФото: Мария ЛЕНЦ

- Мы с мужем и с ребенком пришли, - говорит красноярка Юлия Фролова. - Сын пищит от восторга, ему все нравится. Правда, чтобы приехать, в пробке постояли. Но оно того стоило, очень красиво. Сейчас пойдем на лошадке покатаемся - и домой.

С Рождеством Христовым, Красноярск!

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