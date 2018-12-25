2018-12-25T15:20:00+03:00
Дом. Семья

Новый год 2018-2019 в Красноярске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Подробная афиша развлечений на Новый год 2018-2019 в Красноярске. Мы подскажем, куда сходить в новогоднюю ночь с детьми, друзьями и близкими.
Татьяна РЯБИНИНА
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Мы подскажем, куда сходить в новогоднюю ночь с детьми, друзьями и близкими.Мы подскажем, куда сходить в новогоднюю ночь с детьми, друзьями и близкими.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Куда сходить в Красноясрке 31 декабря? Предлагаем вашему внимнию расписание мероприятий в городе.

Традиционные концерты в филармонии стали настолько популярны, что билеты разбирают еще в октябре. Театры в этот день спектакли для детей и даже для взрослых поставили на дневное время. Но есть варианты и на вечер, за несколько часов до боя курантов и на полночь, чтобы услышать его не за праздничным столом, а в огромной компании красноярцев.

17.00-18.00 в кинотеатрах Красноярска начинаются последние сеансы уходящего года.

С 17.00 до 19.00 – музей «Площадь Мира» приглашает на «Разогрев». В программе: праздничная фотозона, ультра-модный dj, тантамареска с Лениным, возможность выпить горячий глинтвейн, первыми поиграть в Диксит. Каждый сможет своими руками создать гравюру – новогоднюю открытку. Билеты 300-400 рублей.

19.00- спектакль в Доме актера «Корпоратив» (16+) по пьесе московского драматурга Алексея Щеглова о том, как мужчины готовят праздничное поздравление женщинам своего коллектива и внезапно понимают, что совсем их не знают! Билеты 600 рублей.

23.00 - встреча Нового 2019 года на территории «Татышев-парка»

23.00 – встреча Нового года на Театральной площади, будет концерт, бой курантов, салют.

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