2018-12-24T07:55:22+03:00
Дом. Семья

Новогодняя ночь 2018-2019 в Красноярске: как и где лучше провести

Подробная афиша мероприятий на новогоднюю ночь 2018-2019 в Красноярске. Мы подскажем вам, как и где лучше встретить Новый год
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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По статистике большинство красноярцев встречают Новый год дома в кругу семьиПо статистике большинство красноярцев встречают Новый год дома в кругу семьиФото: Мария ЛЕНЦ
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По статистике большинство красноярцев встречают Новый год дома в кругу семьи. Или ходят в гости к друзьям. Поставили елку, накрыли стол, под бой курантов открыли шампанское и загадали желание. Тихо, семейно, торжественно, уютно. Но если вам хочется чего-то креативного, нестандартного, попробуем предложить несколько вариантов, как провести новогоднюю ночь 2018-2019 в Красноярске

Главная городская елка на острове Татышев. Здесь никто не потребует от вас тишины – можно танцевать, петь и смеяться во весь голос. Буйное веселье только приветствуется. Праздничная программа начнется в 23.00. Дед Мороз и Снегурочка – гарантированы. А может, и несколько. Будет трансляция поздравления первых лиц страны и края, бой кремлевских курантов. Принесенные фейерверки – приветствуются. Среди гостей праздника проведут конкурсы с призами.

Плюсы острова: теплые туалеты, комната матери и ребенка, точки питания. Также будут дежурить и следить за порядком наряды полиции.

Минусы острова: крепкие спиртные напитки в общественном месте распивать запрещено. И если вдруг будет мороз, долго не повеселишься.

Еще один замечательный вариант: встретить Новогоднюю ночь у часовни на Покровской горе. Здесь есть парковка для автомобилей, а с площадки открывается замечательный вид на город.

Это отличный вариант показать Красноярск своим гостям, приехавшим из других мест. Однако учтите, что если вы приедете сюда на автомобиле, то водителю придется воздержаться от шампанского: ПДД даже в новогоднюю ночь никто не отменял

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