Вместо ипотеки: как за полгода без больших переплат купить квартиру

Обзавестись своим жильем, просторным, в зеленом районе, для многих красноярцев это так и остается мечтой. Несбыточной, но - подчеркиваем - только пока.

До недавних пор самым привычным способом приобретения квартиры считалась ипотека.

Однако признаем: для большинства из нас такой вариант остается недоступным. Колоссальная переплата (зачастую - в два раза) отпугивает людей. К тому же получить ипотечный кредит может не каждый: одни не «проходят» по сумме официального дохода, другие по возрасту, у третьих нет прописки. Вот и приходится годами ютиться в съемных квартирах, вздыхая о собственной.

Доступно и выгодно

Между тем альтернатива ипотеке есть. Причем куда более реальная. Сегодня и специалисты, и СМИ все чаще говорят о необходимости возврата к наиболее доступной модели покупки квартир - через кооперативы.

- Сейчас она набирает все большую популярность в России, - поделился наш эксперт Илья Кудряшов, консультант жилищного кооператива «Best Way», кстати, первым в крае получивший квартиру таким способом.

Современный кооператив «Best Way», а он работает с 2014 года, не строит жилье, но помогает пайщику его купить. Этот в своем роде уникальный проект реализован как социальный. Рассчитанный на человека со средним достатком, он способствует приобретению квартиры быстро и без переплаты. Конкретизируем: в среднем за полгода и с процентом ноль или два годовых.

Рекордно низкая ставка

Как и за счет чего это действует? Крупная некоммерческая организация «Best Way» имеет консультантов по всей России и еще в двух странах - Казахстане и Киргизии.

Если вы хотите вступить в кооператив, нужно подать заявление, подписать договор с ЖК, а после внести вступительный и первоначальный паевой взнос - 35% от предполагаемой стоимости жилья.

Важное отличие от ипотеки: не требуется бегать по инстанциям, собирая внушительный пакет документов, не нужно подтверждать доход, не влияет кредитная история. При себе достаточно иметь только паспорт, причем не обязательно гражданина РФ: приобрести недвижимость в России может гражданин любого государства. Вам может быть от 16 лет до… бесконечности. Стать пайщиком может и пенсионер.

Итак, сделав 35% паевой взнос, член кооператива встает на очередь. (Сейчас срок ожидания, в среднем, составляет 6 месяцев.) Когда она подойдет, ЖК добавляет из своего фонда недостающую сумму - 65%, приобретает жилье и передает его пайщику.

В течение 10 лет, живя в новой квартире, человек расплачивается с кооперативом. И затем получает недвижимость в собственность. Главное: если вы можете первоначально внести не 35, а 50%, на остаток процентная ставка будет нулевой! В других случаях она составит 2% годовых. Тоже рекордно низкая, согласитесь?

Погасить долг можно и досрочно. ЖК не банк, он как раз в этом заинтересован. Чем раньше вернутся деньги, тем скорее можно будет приобрести квартиру другому пайщику.

Можно использовать маткапитал

Как быть, когда средств на первоначальный паевой взнос нет? К слову, большая часть пайщиков «Best Way» относится как раз к этой категории.

Для них кооператив предлагает разные программы. Одна из самых выгодных - накопительная. То есть ежемесячно набираем необходимую сумму для формирования 35%-го паевого взноса на целевом паевом счете в Сбербанке РФ и решаем квартирный вопрос. В чем выгода? В том, что целевые взносы для вас снижаются до 0% годовых.

А еще в приобретение жилья для семьи можно вложить материнский капитал. «Best Way» сотрудничает с Пенсионным Фондом и принимает в качестве взносов государственные субсидии.

Только проверенные варианты

Кроме того, есть множество причин купить себе жилье с «Best Way». Вот только самые весомые:

3 Широчайшая география. Можно выбрать квартиру почти в любом уголке страны. Неважно, на первичном или на вторичном рынке, или долевое.

3 Гарантии. Каждый объект выдерживает серьезную экспертизу. Юристы тщательно анализируют все документы, проверяют реальную стоимость. Необходимо, чтобы недвижимость была ликвидной. Проблемные варианты - в залоге, обременении, под арестом - сразу отметаются.

3 Выбор. Пайщик в любой момент волен отказаться от покупки. ЖК полностью возвращает внесенные и накопленные паевые взносы.

3 Надежность. ЖК работает строго по закону. Его деятельность регламентируется пятым разделом Жилищного кодекса РФ и Гражданским кодексом. Все абсолютно прозрачно. Следить за деятельность кооператива можно через личный кабинет на сайте.

КОНКРЕТНО

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