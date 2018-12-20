20 декабря в 11:30 в пресс-центре «Комсомольской правды» (Красноярск, ул. Никтина,3б) пройдет заключительная пресс-конференция проекта «Живые струны», на которой участники подведут итоги этой акции – расскажут о всех «плюсах» и «минусах».

Проект «Живые струны» начался в июне 2018 года. Его цель - поиск новых форм работы с осужденными, отбывающими наказание в учреждениях ГУФСИН на территории Красноярского края. Проект направлен на конкретную категорию осужденных – имеющих детей на воле.

В рамках проекта прошло несколько выездных мероприятий в исправительных колониях Красноярского края (№6, 17, 25, 5 и 35).

Проект Живые струны души .

В каждой колонии проходили:

- концерт авторской песни (с участием красноярских бардов, а также артистов из числа осужденных);

- общение осужденных со священником Красноярской епархии.

- и запись аудиописем («Папино письмо») осужденных своим детям на воле (всего было записано 50 аудиописем).

Проект «Живые струны души» проходит при поддержке Красноярской библиотечной ассоциации и ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Список участников пресс-конференции проекта «Живые струны души»

- Баякин Сергей Геннадьевич, автор-исполнитель, член общественного совета при ГУФСИН России по Красноярскому краю;

- о. Александр Глушанков, священник храма А. Невского, Красноярская Епархия;

- Семенюк Юрий Владимирович, начальник отдела воспитательной работы с осужденными ГУФСИН России по Красноярскому краю;

- Энгельгардт Роман, руководитель КРОО ТС «Босые души».