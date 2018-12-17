Как в Красноярске выбрать елку на Новый год 2019: полезные советы

Вы уже определились, какую елку будете ставить на Новый год, натуральную или искусственную? У каждой есть свои плюсы и минусы. Искусственная, например, «долгоиграющая» - ее хватит на много лет, к тому она ровная, пушистая и не требует к себе особенного внимания. Зато натуральная наполняет дом неповторимым ароматом хвои. Но за ней нужно ухаживать, каждый день выметать после нее опавшие иголки, а через пару недель и вовсе придется убирать – такая до Рождества с трудом достоит, не говоря уже до Крещения.

Елки уже можно купить во многих торговых точках и на елочных базарах. Пик продаж, традиционно, приходится на предпоследнюю – начало последней недели. Так что если вы еще не купили главный новогодний атрибут, то советы специалистов краевого управления Роспотребнадзора, как правильно его выбрать, придутся в самый раз.

Искусственная ель

Выбор искусственных елей в Красноярске огромный, их можно купить во всех торговых центрах на любой вкус и кошелек: ели, пихты, сосны. Зеленые, белые, голубые. С шарами, гирляндами и без украшений. Высотой от полуметра до пяти. И цена – от 300 рублей до 150 тысяч.

Как правило, в магазинах ели дороже, чем на рынке у частных продавцов. Однако имейте в виду, что если вы попросите сертификат качества и пожарной безопасности на рынке, вам его могут не предоставить. А в магазине – обязаны.

Огнестойкость материалов – самое первое условие, на которое вы должны обращать внимание, советую специалисты. Особенно если вы собираетесь украшать елку гирляндами. Качественные искусственные ели всегда изготавливаются из огнеупорных материалов с добавлением антипиренов, которые препятствуют воспламенению хвои. Поэтому к елке должен быть приложен сертификат о пожарной безопасности изделия.

Также проверьте, нет ли у искусственной елки резкого химического запаха. Иначе вам обеспечены не только головная боль, но и куда серьезные последствия, вплоть до отравления. Вывод: не берите подозрительно дешевый товар у случайных продавцов.

Натуральная ель

Перед тем, как отправиться на елочный базар, определись для начала, в какое место в комнате вы будете ее ставить. Если это угол, то вам идеально подойдет дерево, у которого с одной стороны ветки густые и пушистые, а с другой чуть короткие и редкие. Она хорошо впишется на свое место и к тому же будет стоить дешевле.

Высота срубленной ели измеряется по стволу – от низа до верха. Ветка на макушке в расчет не берется – так что смело торгуйтесь с продавцом, можете сэкономить несколько сотен рублей. Напомним, что цена елей в Красноярске составляет от 500 рублей за метр.

У хорошей ели хвоя должна быть слегка маслянистой на ощупь, ярко-зеленого цвета и приятно пахнуть. А веточки должны быть упругими и плохо ломаться. Если ветка сломалась от одного усилия, значит, ель срублена давно и хвоя на ней держится на честном слове. Как только вы занесете ее в тепло, она у вас осыплется.

Еще один способ проверить качество ели: возьмите ее за ствол и ударьте о твердую поверхность на земле. Если осыпалось много иголок – вам стоит выбрать другую. И лучше у другого продавца.

Чтобы елка радовала дольше

Если вы купили живую елку или пихту заранее и не планируете ее сразу же наряжать, то храните ее на балконе. От мороза ей ничего не будет. Когда настанет время, внесите ее в дом и оставьте на несколько часов нетронутой, как есть – пусть согреется. Имейте в виду, батарея – враг елки, желательно вообще держать ее подальше от радиатора.

И только после того, как елка «пришла в себя», ее можно установить. Для нее вам понадобится емкость с водой. В магазине специально продают приставки, куда заливается вода. Если нет такой приставки, воспользуйтесь «ноу-хау»: елку поставьте в ведро, а вокруг ствола заполните пространство пластиковыми бутылками. Вводу добавьте ложку желатина и половину чайной ложки лимонной кислоты – такая подкормка продлит жизнь деревцу. И не забывайте каждый день подливать воды в емкость, потому что ели много «пьют».

Список мест, где развернулись елочные базары в Красноярске, читайте на сайте kp.ru.