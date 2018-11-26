2018-11-28T12:08:05+03:00
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Елочные базары 2018-2019 в Красноярске: где купить елку на Новый год

Открытие елочных базаров в Красноярске запланировано на 20 декабря 2018 года. Мы подскажем, где купить самую красивую елку на Новый год
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Елочные базары 2019 в КрасноярскеЕлочные базары 2019 в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Елочные базары в Красноярске официально откроются за 2 недели до наступления Нового года-2019. В администрации говорят, что мест хватит для всех предпринимателей, которые будут заниматься продажей новогодних деревьев и сувениров.

Места, где будут продавать новогодние деревья, практически не меняются в Красноярске из года в год. В сезон 2018-2019 елку можно будет приобрести на рынках, базарах и на специальных новогодних ярмарках.

Ценник за новогоднее дерево останется на уровне прошлого года (возможно совсем немного продрастет): ель – 500 рублей за метр, пихта – 1000 рублей. Многие подняли ценник на сто рублей.

Обычно елки дорожают примерно 27-30 декабря, а 31 числа ее можно будет купить за копейки, а ближе к 18.00 часам 31 декабря есть шанс получить елку бесплатно.

Кстати, полицейские напоминают: за незаконную рубку новогодних елей предусмотрены административные штрафы:

- для граждан - в размере от 3 до 4 тысяч рублей;

- для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей;

- для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Если ущерб, причиненный лесному фонду, составит более 5 тысяч рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет. И штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Адреса елочных базаров в Красноярске

Железнодорожный район:

- Ломоносова, 94;

- Северо-Енисейская, 44;

- Менжинского, 10а;

- Новосибирская, 7 / переулок Овражный;

- Бограда, 134.

Кировский:

- Западная, 3а;

- «Красноярский рабочий», 67;

- «Красноярский рабочий», 120;

- Алеши Тимошенкова, 169;

- Транзитная, 30;

- Щорса, 31;

- Щорса, 46;

- Академика Павлова, 35.

Октябрьский:

- Карбышева, 6а;

- Тотмина, 19;

- Крупской, 8;

- Мирошниченко, 6;

- Высотная, 1 – 2 и 3 – 27;

- Тотмина, 1 – 3 и 35;

- Киренского, 25а, 11б и 13;

- Ладо Кецховели, 31 и 71.

Свердловский:

- проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 129;

- Судостроительная, 95;

- Свердловская, 113;

- Семафорная, 123.

Советский:

- 60 лет Образования СССР, 7б /1;

- Комсомольский, 16;

- Металлургов, 27, 29, 53 и 55;

- 78-й Добровольческой бригады, 12;

- 9 Мая, 12, 14а, 51а, 55;

- Взлетная, 18;

- Воронова, 29;

- Мате Залки, 5;

- Молокова, 3/1, 19 и 54;

- Новгородская, 3а;

- Октябрьская, 3а;

- Тельмана, 25.

Центральный:

- улица Республики на участке от Диктатуры Пролетариата до Грибоедова;

- Диктатуры Пролетариата на участке от Ады Лебедевой до Республики;

- Шахтеров, 51, на площадке у магазина Rich Toys.

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