Елочные базары 2018-2019 в Красноярске: где купить елку на Новый год
Елочные базары в Красноярске официально откроются за 2 недели до наступления Нового года-2019. В администрации говорят, что мест хватит для всех предпринимателей, которые будут заниматься продажей новогодних деревьев и сувениров.
Места, где будут продавать новогодние деревья, практически не меняются в Красноярске из года в год. В сезон 2018-2019 елку можно будет приобрести на рынках, базарах и на специальных новогодних ярмарках.
Ценник за новогоднее дерево останется на уровне прошлого года (возможно совсем немного продрастет): ель – 500 рублей за метр, пихта – 1000 рублей. Многие подняли ценник на сто рублей.
Обычно елки дорожают примерно 27-30 декабря, а 31 числа ее можно будет купить за копейки, а ближе к 18.00 часам 31 декабря есть шанс получить елку бесплатно.
Кстати, полицейские напоминают: за незаконную рубку новогодних елей предусмотрены административные штрафы:
- для граждан - в размере от 3 до 4 тысяч рублей;
- для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей;
- для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
Если ущерб, причиненный лесному фонду, составит более 5 тысяч рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет. И штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.
Адреса елочных базаров в Красноярске
Железнодорожный район:
- Ломоносова, 94;
- Северо-Енисейская, 44;
- Менжинского, 10а;
- Новосибирская, 7 / переулок Овражный;
- Бограда, 134.
Кировский:
- Западная, 3а;
- «Красноярский рабочий», 67;
- «Красноярский рабочий», 120;
- Алеши Тимошенкова, 169;
- Транзитная, 30;
- Щорса, 31;
- Щорса, 46;
- Академика Павлова, 35.
Октябрьский:
- Карбышева, 6а;
- Тотмина, 19;
- Крупской, 8;
- Мирошниченко, 6;
- Высотная, 1 – 2 и 3 – 27;
- Тотмина, 1 – 3 и 35;
- Киренского, 25а, 11б и 13;
- Ладо Кецховели, 31 и 71.
Свердловский:
- проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 129;
- Судостроительная, 95;
- Свердловская, 113;
- Семафорная, 123.
Советский:
- 60 лет Образования СССР, 7б /1;
- Комсомольский, 16;
- Металлургов, 27, 29, 53 и 55;
- 78-й Добровольческой бригады, 12;
- 9 Мая, 12, 14а, 51а, 55;
- Взлетная, 18;
- Воронова, 29;
- Мате Залки, 5;
- Молокова, 3/1, 19 и 54;
- Новгородская, 3а;
- Октябрьская, 3а;
- Тельмана, 25.
Центральный:
- улица Республики на участке от Диктатуры Пролетариата до Грибоедова;
- Диктатуры Пролетариата на участке от Ады Лебедевой до Республики;
- Шахтеров, 51, на площадке у магазина Rich Toys.