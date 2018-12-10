«До конца декабря запасов не хватит»: отшельница Агафья Лыкова попросила большую землю о помощи

Зимой на таежной заимке Агафьи Лыковой житье еще суровее. И скотину нужно обиходить, и старенький домик. Хоть есть у 74-летней отшельницы подмога – послушник Георгий – тем не менее приходится несладко.

Года уже не те, шалит здоровье

А несколько часов назад стало известно: Агафья Карповна попросила «большую землю» о помощи. Невмоготу стало, вот и позвонила по спутниковому телефону (он появился у нее не так давно) своему знакомому – тележурналисту из Красноярска Андрею Гришакову.

- Тревожный звонок от Агафьи Лыковой. Запасы кончаются, говорит. До конца декабря запасов не хватит. Связь оборвалась, видимо, батарея на спутниковом телефоне тоже села. Будем думать, как помочь, - сообщил Андрей в своем фейсбуке.

Напомним, такое уже бывало. Года у бабушки Агафьи уже не те, ей 74, шалит здоровье. А этим летом к ее заимке и вовсе подобрался настырный медведь, вытоптал огородик. Благо, сейчас впал в спячку, не тревожит хозяйку и ее обитель (так величает Агафья свой таежный тупик). К слову у нее здесь козы, курочки и собака, поди-ка за всеми пригляди да накорми.

Пропасть не дадут

Впрочем, вскоре выяснилось: к счастью, морить себя голодом отшельнице не приходится. Ее старинный друг, редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский, созвонился с таежником Николаем Седовым. Сыном того самого охотника Ерофея, который до последнего жил по соседству с Агафьей и помогал, чем мог. А, когда умер, там, на берегу реки Еринат, его и похоронили.

- Узнал. Трагедии нет, - поделился Владимир Павловский. - Связь прерывается при пасмурной погоде, телефон хорошо работает лишь при солнце. Есть две батареи, солнечная подзарядка. Еды хватает, но только для Агафьи и Георгия. Не хватает сена и комбикорма. Вечная проблема. При случае - до Нового года - подкинут. Козы хорошо едят ивовую кору и еловую хвою. Самое главное - медведь залёг в берлогу, а он частенько тревожил летом и осенью.

Всю свою жизнь Агафья провела в таежном тупике. Фото: ГУ МЧС России по Хакасии.

Рассказывают, что о нуждах отшельницы уже сообщили властям. И те обещают: при первой же оказии из Кемерова отправят вертолет с провиантом – для Агафьи Карповны и всех обитателей заимки. Говорят, пропасть не дадим, «снарядим» бабушку к долгой зиме. Иначе не по-божески, не по-человечески.

СПРАВКА КП

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденной геологами в 1978 году в Западных Саянах. Многие годы отшельники старались уберечь семью от влияния мира. К моменту обнаружения их было пять: глава семейства Карп Иосифович, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей (Саввин, Димитрий и Наталья), а в 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Агафье Лыковой на Ми-8 отправили 100 килограммов муки, капусту, крупу и 300 килограммов сена

Зимой на таежной заимке Агафьи Лыковой житье еще суровее. И скотину нужно обиходить, и старенький домик. Хоть есть у 74-летней отшельницы подмога – послушник Георгий – тем не менее приходится несладко. (Подробности)

К домику отшельницы Агафьи Лыковой вплотную подобрался настырный медведь

Агафья Лыкова, знаменитая таежная отшельница, вновь просит о помощи. Недавно она осталась одна: монах-старовер с Урала, отец Гурий, который прожил на заике долгое время и во всем был помощником, заболел (грыжа). Его срочно вывезли на Урал, где благополучно прооперировали. Но пока помощи в тяжелом труде ждать 74-летней Агафье не от кого, да еще и хищник подступил к самой заимке. Все ближе, ничего не боясь, подходит медведь... (Подробнее).

Глава Хакасии назвал Агафью Лыкову «великой нагрузкой»

- Бабушка Агафья не является носителем никаких великих дел. Бабушка Агафья и так нагрузка великая для многих. Она проживает в заповедной зоне и там бывать нельзя никому. У меня мама, царствие небесное, говорила: «Сынок, это несправедливо, я всю жизнь на государство работала, но ко мне вертолеты не летают». (Подробнее)

За староверами Лыковыми при Сталине охотилось НКВД

Ровно 35 лет назад – 9 октября 1982 года в «Комсомольской правде» вышел первый очерк о сибирских отшельниках, попавших в суровую жизненную ловушку (Подробнее)