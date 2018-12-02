Самую красивую маму выбрали в Красноярском крае

Прекрасные, неповторимые, великолепные, загадочные, очаровательные – просто королевы! И все это о ком? Об участницах фотоконкурса «Самая красивая мама -2»…

Это было очень сложно. Невероятно! Выбрать из такого количества красавиц пятерку финалисток. Такой сложный выбор предстояло сделать посетителям сайта «Комсомолки». И миссия почти выполнена. Почему почти? Да просто количество победительниц оказалось чуть больше, чем планировалось. Но мы-то понимаем, что задача была чрезвычайно сложная.

Гостьи пили чай и знакомилисьФото: Мария ЛЕНЦ

Вместо пяти – семь!

Напомним, фотоконкурс «Самая красивая мама - 2» - это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и клиники лазерной хирургии «Варикоза нет».

В итоге путем голосования в финал вышли пять прекрасных конкурсанток. Поклонники оставляли свои лайки под их фотографиями днем и ночью. Что удивительно, наши победительницы в той или иной мере имеют непосредственное отношение к сфере образования, среди них воспитатели, учителя и даже сотрудники управления образования.

Вот такая дружеская и домашняя атмосфера царила на награжденииФото: Мария ЛЕНЦ

А еще, не поверите, но чудеса случаются! Еще две мамы-участницы попали в финал по желанию партнера конкурса: для них приготовили дополнительные подарки.

- Как неожиданно и приятно! – сказала участница Лилит Антонян, узнав, что ее приглашают на награждение. – Мой сын будет очень рад за маму.

- Я даже не ожидала, что попаду в финал, - призналась Валентина Пасынкова. – Такой вот подарок. Мой сынок Тимофей еще маленький, ему 1 год и 9 месяцев. Но он самый главный мой болельщик.

Победительниц чествовали 28 ноября в пресс-центре «Комсомольской правды». Перед награждением для гостей провели уже традиционную экскурсию по «Комсомолке» и угостили чаем со сладостями. И завязался очень интересный разговор. И касался он напрямую женского здоровья.

Виктор Болтнев, руководитель сети клиник «Варикоза нет»Фото: Мария ЛЕНЦ

- Проявления варикоза от возраста не зависят, если это есть, то надо провериться, - посоветовал Виктор Болтнев, руководитель сети клиник «Варикоза нет». - Когда венка растянута, то ее стенка нарушена, и кровь медленно движется. Эти два фактора влияют на образование тромба. Поэтому, как только заметили что-то неладное, нужно прийти на диагностический прием. Специалисты сделают ультразвуковое обследование, посмотрят, нет ли патологий и противопоказаний для лечения. А вот каблуки на появление варикоза не влияют. Это миф! Чаще всего это генетическая расположенность.

Подарки в студию!

И вот торжественный момент. Вручение подарков. Каждой победительнице – диплом, сертификат на диагностический прием в клинике «Варикоза нет» (на две тысячи рублей) и замечательные книги от «Комсомольской правды». Ну и, конечно, красивое фото на память.

Альбина Култаева заняла пятое место по количеству голосов Фото: Личный архив участника

К сожалению, обладательница пятого места не смогла приехать. Альбина Култаева работает в детском саду воспитателем. Иногда и в две смены. Но не работа помешала ей принять поздравления лично. Дело в том, что живет она в Норильске. Слишком далекий путь пришлось бы проделать. И что удивительно, для самой Альбины победа стала сюрпризом. Ведь фотографию на конкурс отправили ее дети, они же активно голосовали, чтобы делать любимой мамочке подарок. И им это удалось! В итоге 481 голос и призовое место обеспечено!

«Это наша любимая мама, наша мама вырастила всех нас троих, меня, брата и сестру, очень достойными и воспитанными детьми, вот она - САМАЯ КРАСИВАЯ МАМА», - подписал фотографию Альбины один из сыновей.

Присоединяемся к поздравлениям и надеемся, что диплом и подарок скоро попадут в руки своей обладательницы. Это касается и обладательницы четвертого места.

Галина Гюнтер заняла четвертое место Фото: Личный архив участника

Для Галины Гюнтер, которая живет в Селе Долгий Мост Абанского района, участие и победа в конкурсе тоже оказалась сюрпризом. Приятным, но очень неожиданным. Она стала участником конкурса тоже благодаря своим детям.

«Это фото моей мамы, она не знает о том, что участвует в конкурсе. Моей маме 55 лет у нее 7 детей и 7 внуков. Мы все очень ее любим!», - написала о Галине ее дочь Валентина.

Галина тоже не смогла приехать. Но подарки и диплом мы ей тоже обязательно передадим. Не зря же за нее проголосовали 620 раз!

Анастасия заняла третье почетное местоФото: Мария ЛЕНЦ

С разницей всего в один голос третье место заняла Анастасия Ковалева (621 голос). Живет в Енисейске, работает ведущим специалистом в управлении образования. Красивая, добрая, нежная, милая, обаятельная, бесподобная! Только так и никак иначе говорит о своей любимой мамочке 7-летний Федор. Парень серьезный (ведь в этом году он пошел в первый класс) и очень рассудительный. Очень увлекается динозаврами и любит собирать конструкторы.

Анастасия Корчмина заняла второе местоФото: Мария ЛЕНЦ

Второе место заняла Анастасия Корчмина из Норильска (3006 голосов). Вот как она говорит о своих детях:

«В моей жизни два цветочка - У меня есть сын и дочка! Буду их в любви растить! Как приятно мамой быть!».

Только вот лично принять поздравления у Анастасии не получилось. Слишком далеко заполярный город от Красноярска. Но вместо победительницы хороший знакомый семьи получил диплом и подарки. В самое ближайшее время он пообещал передать их Анастасии лично в руки.

Вместо Анастасиии подарки за второе место получил друг семьи и даже сфотографировался с нимиФото: Мария ЛЕНЦ

Главной победительницей стала участница из села Долгий Мост - Надежда Комендат. Она уже много лет работает в школе секретарем. Это через нее проходят все важные дела и документы. Человек очень целеустремленный, надежный и настоящий профессионал! Ее результат - 3266 голосов. У Надежды два сына, оба уже взрослые (Валентину 24 года и Михаилу 17 лет) и бесконечно любят, ценят и уважают свою маму. Она для них самая лучшая, милая, добрая и красивая.

- Мне хотелось бы поблагодарить своих родных, коллег и друзей за поддержку, - сказала Надежда во время награждения. – Каждый день за меня голосовали сотни людей. Это очень приятно. И спасибо большое за праздник. Ради этого стоило проехать почти 400 километров.

Обладательница первого места получает подаркиФото: Мария ЛЕНЦ

Главной победительнице вручили диплом, сертификат на диагностический прием в клинику «Варикоза нет», а также ей пообещали скидку на 20 процентов на какую-либо процедуру. И дополнительный бонус – сертификат на 5 тысяч в сеть магазинов «Milavitsa».

Ну и, как уже упоминалось, дипломы и дополнительные подарки для Лилит Антонян и Валентины Пасынковой от партнера конкурса.

- Я поздравляю вас всех! – еще раз поздравил финалисток Виктор Болтнев. - Вы такие красавицы и умницы! Такие активные. Я желаю вам здоровья. И звоните нам, записывайтесь на прием, чем можем, будем помогать.

Лилит не ожидала, что тоже попадет в финалФото: Мария ЛЕНЦ

В клинике «Варикоза нет» занимаются не только лечением вен. Здесь еще оказывают помощь при кисте Бейкера (жидкость в коленном суставе) и лечат доброкачественные образования щитовидной и молочной железы.

Добавим, что если победительницы конкурса не пожелают сами воспользоваться подарочным сертификатом, то они могут передать их какому-нибудь члену семьи. Вдруг кому-то нужнее.

Еще раз поздравляем с победой!

Валентина неожиданно для себя тоже попала в финалФото: Мария ЛЕНЦ

Посмотреть на фото наших участниц можно на странице конкурса по ссылке.

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».