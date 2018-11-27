«К бабушке претензий нет, но по закону она виновата»: на 70-летнюю опекуншу завели дело за растрату миллиона внука-инвалида

На 70-летнюю бабушку из крошечного села под Шушенским обрушилась целая система: МВД, прокуратура, суд. Растратчица, прогулявшая миллион родного внука-инвалида! Уголовное дело, тяжкая статья, до 10 лет лишения свободы. А на самом деле? 10 лет тянет тяжело больного сироту с его сестрой, наивно не предполагая, что должна отчитываться за каждый потраченный в магазине рубль. И попадает под статью, потому что опека - «забыла»...

Бабушка – «богачка»

Опекунша-растратчица живет в поселке в Шушенском районе, в 45 километрах от районного центра. Из-за того, что в селе чуть больше сотни жителей, автобус сюда приезжает не каждый день, почтальон – раз в неделю. Работы никакой, местных жителей выручает домашнее хозяйство, да еще пенсия. Здесь нет сотовой связи, стационарный телефон один, в сельсовете ... но мы увлеклись. Татьяна Борисовна по местным меркам – богачка. Ее ежемесячный доход составляет, страшно сказать, около 50 000 рублей. Из них пенсия Татьяны Борисовны – около 9 000 рублей. И те самые опекунские по 13 000 рублей на внуков. На 17-летнюю Оксану (ей платят последний год), и 14-летнего Сережу. Да, еще Сережа получает пенсию по инвалидности. 15 000. У него тяжелое заболевание, такое, с которым многих детей не забирают из родильных домов. Забыли – самой Татьяне Борисовне 70 лет.

Опекунша-растратчица живет в поселке в Шушенском районе, в 45 километрах от районного центраФото: из семейного архива

- Младшая дочка моя - непутевая, - вздыхает она. – Проглядела я ее в свое время. Родила Оксаночку в 2001 году, а когда девочке исполнилось 6, маму лишили родительских прав. Узнав о том ,что мою внучку отправили в детский дом, я помчалась в него в тот же день, чтобы забрать ребенка, негоже ей при живой бабушке в казенном доме жить. И обомлела: оказывается, у Оксаночки здесь же и братик, про которого мы даже не знали! Сережа. Ему тогда был три. Собрала кучу справок. И в 2008 году мне разрешили, наконец, забрать Оксану и Сережу домой.

С тех пор, с 2008 по 2018 год, Татьяна Борисовна воспитывала внуков. Деньги уходили не только на еду, одежду, но и на лечение Сережи. Ему требуются дорогостоящие лекарства. Не говоря уже о серьезном постоянном уходе, который «потянут» не многие молодые родители. Но вместе как-то справлялись...

Еда, одежда, корова, дрова

Пенсию в поселок привозил почтальон. Отдавал на руки Татьяне Борисовне, она расписывалась в ведомости, а дома вместе с внуками аккуратно распределяла траты на месяц.

- Большая часть, как ни крути, на еду уходит, - поясняет она. – Но и одежду детям мы покупаем. Конечно же, школьные вещи. Корову купили, поросят покупали много раз. Сено. Внукам я ни в чем не отказывала. Сережа очень фрукты любит, а они у нас дорогие. Мне самой ничего не надо, мне старшая дочь (она живет в Сорске, в Хакасии – прим. ред.) привозит что-нибудь свое бывшее из одежды, мне этого хватает. Остальное все на них ведь трачу. Компьютер вот купила для учебы, телевизор, стол для учебы. Еще уйму денег надо на дрова. У нас за зиму 4-5 машин дров уходит, каждая стоит по 7 тысяч, да еще надо нанять мужиков, чтобы покололи. Дом-то у нас неприватизированный, старый, мне 70 лет, а дом старее меня.

Татьяна Борисовна и внучка ОксанаФото: из семейного архива

Мать детей, к слову, с недавних пор живет в этом же поселке с сожителем. Иногда приходит к пожилой матери, помогает по хозяйству. Но детей к себе забирать не хочет.

Откуда же взялась растрата?

Очень просто. За каждый рубль опекун должен отчитываться чеками, при этом доказывая – он потрачен на ребенка. Социальная защита за все десять лет почему-то не потребовала этих отчетов. А банальная плановая прокурорская проверка в администрации района вдруг показала: перечисления есть, а чеков нет.

Так и появилось, как гром среди ясного неба, уголовное дело.

- Бабушку вызвали после этого в опеку, - рассказывает внучка Оксана. – Сказали: тебя посадят, а нас отберут. Я не понимаю, куда мы от бабушки уйдем? Мы с братом никуда не поедем!

«Претензий к семье не имеем»

Звоним в опеку. По словам специалиста отдела опеки и попечительства Шушенского района Любови Скоблик, за все 10 лет у них ни разу не было претензий к бабушке-опекуну. Как и положено, специалисты периодически выезжали в поселок, проверяли, как живут «государственные» дети. В доме все есть: продукты, мебель, бытовая техника. Чисто, тепло, уютно. Бабушка внуков к труду приучает – они ей по хозяйству помогают.

- У нас к бабушке претензий нет, - говорит Любовь Скоблик. – Буквально накануне у нас состоялась административная комиссия, в ней 15 человек. Решали, что делать с этой семьей после. Так вот, все высказались единодушно, что забирать детей у бабушки сейчас никак нельзя. Кому от этого станет лучше?

Автобусы сюда приезжают не каждый день... почтальон – раз в неделю. Работы никакой...Фото: из семейного архива

По словам заместителя прокурора Шушенского района Игоря Школина, все, что произошло, – результат халатности органов опеки. Но закон есть закон. И по нему уголовница – бабушка.

- Наша общенадзорная проверка длилась недолго, в течение 10 дней. Поймите, это набор стандартных процедур, кто бы ни проходил в качестве ответчиков. Поэтому материалы были направлены в МВД, там возбудили уголовное дело. На место выезжали следователь вместе с инспектором ПДН, проводили осмотр места происшествия. Также мы внесли представление на имя начальника отдела опеки и попечительства Шушенского района. Они наказаны в дисциплинарном порядке. В ходе расследования прокуратура района заявила иск о взыскании присвоенной суммы.

Виновата соцзащита, а виновна бабушка

- На содержание детей опекуну каждый месяц перечисляются деньги из краевого бюджета, - объясняет Галина Долгих, начальник отдела по взаимодействию с муниципальными органами опеки и попечительства, усыновлению министерства соцполитики Красноярского края. - Учитывается пол и возраст опекаемого ребенка. На Сережу сейчас эта сумма составляет 13 073 рубля, на его сестру Оксану – 13 376 рублей. Раньше за все эти деньги нужно было отчитываться до копейки. Как только заканчивался календарный год, опекун должен был приехать в отдел опеки и заполнить форму отчета. Два года назад в законодательство были внесены изменения и теперь за «опекунские» отчитываться не нужно.

Другое дело – личные деньги ребенка, к которым относятся алименты, пенсия по потере кормильца, пенсия по инвалидности. Как раньше, так и сейчас законный представитель может их получать на руки и использовать. Но после обязан представить соответствующий отчет. Довольно часто у нас опекуны покупают компьютер, телефон, путевку на отдых или лечение для такого ребенка. Они приходят в органы опеки, пишут заявление, им дают разрешение на использование этих средства. И потом опекуны приносят счета, чеки или билеты. Это уже отработанная схема и опекунам редко отказывают.

Мы разбирались в ситуации, о которой вы спрашиваете. Могу сказать однозначно: здесь недосмотрели органы опеки и попечительства Шушенского района.

Татьяна Борисовна в самом начале, когда забрала внуков к себе в 2008 году, написала заявление в органы опеки и попечительства, чтобы ей разрешили использовать пособие внука по инвалидности. Ей отказали и разъяснили, что по закону так не положено. То ли старушка что-то не поняла, что ли кто-то из «добрых людей» подсказал, но она отправилась в пенсионный фонд (социальные пенсии выплачиваются из федерального бюджета через пенсионный фонд – прим.ред.) и там написала заявление, чтобы они перечисляли пенсию внука ей через почту. Пообещала, что сама будет класть деньги ему на сберкнижку.

У пенсионного фонда не было оснований отказать. Но вот вопрос: почему сотрудники ПФ не сообщили об этом органам опеки, чтобы там контролировали пенсию?

Ситуация двоякая. По факту бабушка деньги тайком не крала. Она их тратила на внуков. Допустим на минуточку (это исключительно наши предположения), что она откладывала понемногу в тайничок, на черный день. Может, по простоте душевной, считала, что дома под половицей будет надежней. Но ведь не для себя же! С другой стороны: закон – есть закон, он устанавливает границы, а бабушка их преступила и должна понести наказание.

Что в итоге?

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Шушенского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ - растрата, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере. Обвиняемая, являясь опекуном несовершеннолетнего, получала пенсионные денежные выплаты, причитающиеся несовершеннолетнему, и распоряжалась ими в личных целях. Ущерб составил более 1,2 млн. рублей и оценивается как особо крупный».

Полтора года условно – такой приговор по делу в понедельник, 26 ноября, вынес суд. Гуманно, учитывая, что статья серьезная и предполагает максимум – до 10 лет лишения свободы. Также с Татьяны Борисовны будут удерживать каждый месяц полпенсии до полного погашения долга. Нетрудно посчитать – для этого потребуется 22 года и 2 месяца. Деньги будут поступать на счет Сережи, распоряжаться он, или представитель (или опекун) ими можно будет после совершеннолетия.

- Я не переживаю, что у меня пенсию будут забирать и отдавать Сереже. Он потом вырастет и позаботится обо мне, - призналась «Комсомолке» Татьяна Борисовна. – Дотянуть бы их, еще немного. Подкосила меня вся эта история. Уголовницей стать на старости лет. Я столько проплакала, спать не могла. Сердце уже дважды прихватывало. Но ради внуков буду держаться. Куда они без меня...