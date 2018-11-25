2018-11-25T16:14:36+03:00
Конкурсы и тесты

«Мама всегда будет рядом»: в Красноярске наградили победителей конкурса «Открытка для мамы»

Финалистам не только вручили подарки, но еще напоили чаем с плюшками и устроили экскурсию по кулуарам «Комсомолки»
Ирина КИРШЕВА
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Ребята поздравили своих мам с праздникомРебята поздравили своих мам с праздникомФото: Мария ЛЕНЦ
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Топ-топ! Пока юные победители конкурса «Открытка для мамы» весело стряхивают с обуви снег, их мамы и папы тихонько спрашивают в фойе «Комсомолки»:

- Это здесь будет награждение?

Здесь! И более того, мы вас очень ждали!

А здесь награждают победителей? Фото: Мария ЛЕНЦ

А здесь награждают победителей?Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, каждый год в последнее воскресенье ноября отмечается Международный День матери. В этом году – это 25 ноября. Уже традиционно в преддверии этого праздника медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит детский конкурс «открытка для мамы». В этом году более 600 ребятишек со всего Красноярского края пожелали принять в нем участие. Девочки и мальчики рисовали рисунки, делали открытки, клеили аппликации и сооружали поделки. И все это, чтобы удивить своих мам. Действительно приятно обнять, поцеловать мамочку в мамин день и еще преподнести победу в конкурсе. Ну, или диплом за участие! Это тоже почетно.

Столько книг! Фото: Мария ЛЕНЦ

Столько книг!Фото: Мария ЛЕНЦ

В итоге на сайте «Комсомолки» к началу голосования красовались настоящие шедевры – портреты, цветы и даже пластилиновые картины!

Голосование длилось почти две недели. В итоге в финал вышли не десять участников, как планировалось изначально, а одиннадцать. Почему? Вернемся к этому вопросу позже.

Ну а сначала расскажем, как встречали победителей. Ребятам все было интересно. Вопросы сыпались со всех сторон:

Дети попробовали себя в роли журналистов Фото: Мария ЛЕНЦ

Дети попробовали себя в роли журналистовФото: Мария ЛЕНЦ

- А как делают газету?

- А где печатают?

- Откуда картинки?

- А книги здесь зачем?

- У вас есть радио?

- А можно мне наушники надеть?

И в качестве ведущих на радио Фото: Мария ЛЕНЦ

И в качестве ведущих на радиоФото: Мария ЛЕНЦ

И еще много-много чего нового узнали наши юные гости. Они побывали в редакции и познакомились с журналистами. Заглянули в отдел с книгами. И даже побывали в бухгалтерии. Познакомились с директором и почувствовали себя настоящими дикторами радио.

После небольшой экскурсии победителей пригласили в пресс-центр на торжественное награждение.

Десятое место по количеству голосов разделили брат и сестра - Кира и Федор Тумба (по 965 голосов).

Кира сделала аппликацию в виде цветка. А Федя тоже аппликацию, но из шаров в виде сердечек, в одно из них он вклеил фотографию, где он, сестра и мама.

Девятое место по количеству голосов заняла открытка Анастасии Ященко (1186 голосов). Настя украсила свою открытку пластилиновым сердечком, бабочками и цветами. И подписала: «Мамочке моей!».

Восьмое место у Ксении Филяковой (1212 голосов). На открытке у Ксюши цветы из красивой ткани. А над ними порхают прекрасные бабочки.

Седьмое место заняла работа Ольги Долговой (1245 голосов). На своей картине Оля изобразила портрет мамы и украсила его красивыми осенними листьями и веточками рябины. К сожалению, по ряду обстоятельств наша победительница не смогла приехать на награждение.

На шестом месте Илья Анисимов и его 1273 голоса. Мальчик сделал для своей мамы пластилиновую картину: красивая ваза, а в ней ромашки. И подпись: «Милой маме!».

Пятое место у Александра Голубева. За его необычную открытку проголосовали 1304 раза. Сама сделал подарок в виде раскладной коробочки, каждую сторону из которой украсил картинками и пожеланиями.

Обладательница четвертого места тоже не смогла приехать на вручение подарков. Стеша Анциферова на своем рисунке изобразила сердечко, на котором нарисовала маму и дочку. И подписала: «Мама всегда будет рядом, ведь она дала тебе жизнь!». За этот трогательный рисунок проголосовали 1366 раз.

Третье место занял Марк Панасенко со своей милой аппликацией с лисами: рыжая мама лиса прижимает к себе крохотного лисенка. За эту открытку отдали 1412 голосов.

- Я сделал картинку из картона, приклеивал на суперклей, - рассказал Марк во время награждения, а потом признался: - Я мечтаю стать изобретателем. А моя мама работает в колледже искусств и учит студентов петь.

Второе место заняла открытка 7-летней Светы Виноградовой. За ее необычный букет цветов проголосовали 1700 раз.

- Настоящий сюрприз для меня, - призналась мама Светланы. – Дочка до последнего не показывала, какой подарок приготовила.

Абсолютный победитель и рекордсмен по количеству набранных голосов – Карина Деревяшка. За ее замечательную картину отдали 1938 голосов.

- Я сама рисовала, никто мне не помогал, - рассказала Карина. – Просто я занимаюсь в изостудии, оттуда идея создания такого подарка.

Каждый победитель в качестве подарка получил билет в познавательно-развлекательный центр «Парк чудес Галилео», светоотражатели от центра РТИ и книги от медиахолдинга «Комсомольская правда».

Еще раз поздравляем победителей! И всех мам с Международным Днем матери!

Остальных участников очень просим не расстраиваться. Вы можете скачать диплом участника на странице конкурса.

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