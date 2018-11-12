Астафьев, Суриков или Хворостовский – имя для красноярского аэропорта будут выбирать из этих трех вариантов.

Напомним, проект «Великие имена России» стартовал в октябре. Его смысл в том, чтобы увековечить имена выдающихся людей страны, присвоив их аэропортам крупных городов России. Всего воздушных гаваней, которым должны присвоить имена, - 47. В том числе – аэропорт Красноярска.

Среди имен, которые предложили для присвоения красноярской воздушной гавани: всемирно известный оперный артист Дмитрий Хворостовский, писатель Виктор Астафьев, олимпийский чемпион, выдающийся спортсмен Иван Ярыгин, художники Василий Суриков и Тойво Ряннель, врач святитель Лука (Войно-Ясенецкий), ученый-конструктор, один из отцов космонавтики Михаил Решетнев.

За прошедший месяц специалисты ВЦИОМ опросили 800 жителей Красноярского края в возрасте от 18 до 70 лет с просьбой выбрать из списка троих людей, именами которых они хотели бы назвать аэропорт. В итоге жители нашего региона выбрали Виктора Астафьева, Василия Сурикова и Дмитрия Хворостовского.

Финальное голосование за имя, которое присвоят аэропорту, уже стартовало. Продлится оно до 30 ноября, победителя объявят 5 декабря.

КОНКРЕТНО

Как проголосовать за имя, которое, на ваш взгляд, должны присвоить красноярскому аэропорту:

- на сайте «Великие имена России» по этой ссылке;

- в группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

- позвонив по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17.