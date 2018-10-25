Хворостовский, Суриков или Астафьев, - определен перечень имен, которые могут присвоить аэропорту «Красноярск»

25 Окт. 11:30 2018-10-25T12:26:01+03:00

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Новость о том, что красноярцам предстоит выбрать имя великого земляка, которое будет в дальнейшем прочно ассоциироваться с аэропортом, взволновала горожан. Многие недоумевают – зачем? Чем плохо было название «Красноярск» или «Емельяново»? Оно привычно и вот уже 38 лет прочно ассоциируется с Красноярском (к слову, аэропорт сегодня отмечает день рождения). Те же самые изменения коснутся и аэропорта Норильска – его тоже переименуют.

Прежде всего, пожалуй, стоит сказать, что новое имя получит не только воздушная гавань Красноярска, но и еще 44 аэропорта в других городах, большая часть из которых имеют статус международных. Среди них – Шереметьево и Домодедово - в Москве, Толмачево – в Новосибирске, аэропорты Сочи, Анадыри, Петровавловска-Камчатского и Якутска. Инициативу выдвинули общественники – Русское географическое общество, Русской историческое общество, Общество русской словесности и Российское военно-историческое общество.

Но тут следует оговориться, что никаких особенных изменений для аэропорта новая приставка не повлечет. И в то же время чисто формальными такие изменения не назовешь.

- Мы полностью поддерживаем проект «Великие имена России», - говорит пресс-секретарь аэропорта «Красноярск» Никита Палеха. – Проект по увековечиванию имен великих деятелей России имеет большую ценность, как вклад в то, чтобы люди знали свою историю. Для нас же важно, чтобы гости, которые прибывают через аэропорт, могли через это имя познакомиться с чертами и историей региона. К тому же, полного переименования не последует. Аэропорты сохраняют свои действующие имена и получают дополнительную приписку в виде имени всемирно известного земляка. Как мы понимаем, никаких изменений в документах это не повлечет.

Проект «Великие имена» поддержала и Общественная палата России. Среди имен людей, которые прочно ассоциируются с Красноярском, - действительно, великие деятели, оставившие след не только в истории города или региона.

Это всемирно известный баритон Дмитрий Хворостовский, художники Василий Суриков и Тойво Ряннель, олимпийский чемпион, легенда вольной борьбы Иван Ярыгин, советский и российский писатель Виктор Астафьев, хирург от Бога – святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Буквально вчера в списке вариантов появилось еще одно имя – Михаил Решетнёв, ученый-конструктор, один из отцов космонавтики.

Норильчане предлагают имена освоителей Севера и легендарных летчиков – исследователь Арктики Николай Урванцев, герой Советского Союза, летчик, генерал-майор Михаил Водопьянов, первым посадивший самолет на Северном Полюсе, ученый-минералог Николай Федоровский, освоитель Севера Александр Сотников, летчик Иван Масловский, реконструировавший аэропорт Норильска и Витольд Непокойчицкий – архитектор, автор проекта Норильска.

«Комсомольская правда» - Красноярск также проводила среди читателей опрос в наших группах в соцсетях. Большинство высказались за Святителя Луку. Однако конкурс имен еще не закрыт. По его условиям, любой может предложить свой вариант на сайте проекта великиеимена.рф. Это можно сделать с 21 по 28 октября. Уже к 7 ноября будет сформирован шорт-лист конкурса. С 8 по 30 ноября будет проходить общенародное голосование по принципу «один голос - один аэропорт - одно имя», итоги будут подведены 5 декабря.