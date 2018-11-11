Предварительные итоги выборов в Хакасии: политологи рассказали, почему побеждает коммунист Коновалов

В Хакасии подведены предварительные итоги выборов главы региона. И уже сейчас с полной уверенностью можно сказать: в политической истории современной России это прецедент. Предварительно победу одержал кандидат от КПРФ, имя которого было единственным в бюллетенях жителей Хакасии сегодня, - Валентин Коновалов. (По состоянию на 21:22 местного времени обработано 6,70% протоколов. За - 6605, против 5118). Политологи считают, что победа Коновалова закономерна.

- Прежде всего, скажу о социологическом опросе: это очень старая «серая» технология, которая неоднократно использовалась раньше, в том числе и на выборах в Красноярске, например, - говорит политолог Юрий Москвич. - Да, формально все рамках закона, однако - «на грани». Удивило то, что политтехнологи, противостоящие Коновалову, не придумали ничего нового. Это говорит о том, что они не относятся серьезно к ситуации в Хакасии. И очень зря! Те события, которые происходят сегодня в Абакане, - очень серьезные: возможно, впервые прошло антиголосование в поддержку конкретного человека. Людей при этом не остановили ни призыв-обещание временно исполняющего обязанности главы, что он будет баллотироваться, если выборы не состоятся, ни точка зрения главы Абакана, который, несомненно, является одним из лидеров мнений в республике и весомым политическим игроком.

Возможна ли победа антипротестных сил, связанных с партией власти? Да!

- Будем честны, эстеблишмент «проспал» ситуацию в Хакасии, - считает политолог. - И чтобы победить сегодня, политтехнологам необходимо было серьезно мобилизовать усилия и возможно сделать это было только с помощью технологий на грани или даже за гранью закона. Если это произойдет, я ожидаю крупный политический скандал, который ударит в конечном итоге по авторитету тех, кто провозглашает честные и прозрачные выборы. Тут стоит напомнить, что экс-глава республики Виктор Зимин совершил невероятное: Хакасия - единственный субъект федерации, финансами которого управляет центр! Сейчас в России резко возрос спрос на политиков новой формации, не на людей, решающих проблемы, а именно на политиков. Все прекрасно понимают, что нет ни ресурсов, ни времени решать проблемы по-старому. Жителям Хакасии необходим политик, которы переструктурирует работу власти и бросит все ресурсы на решение проблем, которые необходимо решить здесь и сейчас.