В Хакасии состоялся второй тур выборов главы республики

Через пятнадцать минут после того, как на подсчет голосов закрылись избирательные участки, председатель Избирательной комиссии Республики Хакасия Александр Чуманин провел брифинг.

Явка избирателей – с этих цифр начал своё выступление председатель Избиркома республики. По предварительным данным на 19.30 она составила 43,83 %, что на более чем 4 % выше, чем 9 сентября. «Окончательные данные мы получим, когда протоколы будут введены в систему ГАС РФ «Выборы» – пояснил Александр Владимирович. – Произойдет это уже после полуночи. Тогда же станут известны и предварительные данные голосования».

Вторая основная тема – жалобы, поступившие в республиканский Избирком. Большая их часть была связана с проведением предвыборной агитации, в том числе в системе Интернет. Восемь обращений касались социологических опросов общественного движения «Народный глава».

«В ряде случаев мы выезжали на участки, чтобы разобраться на месте», – отметил Александр Чуманин. Он пояснил: грубых нарушений в деятельности волонтеров не было. А если они препятствовали нормальному доступу избирателей в помещение для голосования, то их просили перейти в другое место.

Председатель Избиркома Хакасии не обошел и факт нарушения, с которым, как он признался, столкнулись впервые: в день голосования член участковой комиссии в городе Сорск выдал избирателю два бюллетеня. Оперативно среагировали на это наблюдатели и члены УИК. В итоге решением суда член УИК был отстранен от работы.

Идет проверки и по ситуации в Черногорске, где, якобы, три девушки проголосовали на трех участках без паспортов. Пока эта информация не находит подтверждения.

В повторном голосовании участвовал единственный кандидат - лидер местного отделения КПРФ Валентин Коновалов, победивший в первом туре с результатом 44,81%.

В первом туре участвовало четыре кандидата, которые снялись с выборов: бывший глава Хакасии, единоросс Виктор Зимин, кандидат от партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин и от «Партии роста» Александр Мяхар.

Для победы во втором туре Валентину Коновалову нужно набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы.

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