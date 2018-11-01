Все больше красноярцев отказываются водить детей в школу

СЕГОДНЯ 13:11 2018-11-01T13:19:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске набирает популярность семейное обучение. Дети не ходят в школу, а вместо учителей с ними по всем предметам занимаются родители. Два года назад, когда «Комсомолка» впервые обратилась к этой теме, в Красноярске было 230 таких «семейных» ребятишек. А сейчас их уже 850. Такие данные приводит управление образования города.

Почему детей забирают домой? Чаще всего родители не доверяют учителям. Считают, что когда в классе 25 детей, педагоги не уделяют их ребенку достаточного внимания. Он плохо усваивает программу, поэтому знания у него ниже, чем могли быть.

- Нередко решение об уходе из школы носит эмоциональный характер. Например, если у ребенка конфликт с одноклассниками, родители расценивают переход на семейное обучение как самый простой вариант. Однако обучение ребёнка собственными силами далеко не всегда оказывается родителям под силу. Около ста школьников вернулись к классической форме обучения, - отмечает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Перейти на домашнюю форму обучения просто: родители должны написать заявление в главное управление образования Красноярска. Если понадобится помощь, они в любое время могут обратиться в ближайшую школу за методическими рекомендациями. Детям придется проходить промежуточную аттестацию в школе. Если с первого раза экзамен сдать не вышло, можно попытаться пересдать еще два раза. Не удалось – значит, родители не справились со своей задачей и ребенок должен будет вернуться в школу. «Семейный» ученик наравне со всеми принимает участие в сдаче ОГЭ, ЕГЭ и получит аттестат государственного образца.

Плюсы домашнего обучения: дома ребенка окружает привычная обстановка. Никто не мешает, ничто не отвлекает. Не нужно волноваться, что вызовут к доске, никаких домашних заданий. В процессе обучения укрепляется связь между родителями и детьми. Родитель подбирает индивидуальную программу обучения, расписание уроков, форму подачи нового материала. И еще один плюс: учиться дома удобно тем ребятам, которые серьезно занимаются спортом или творчеством.

Минусы: к сожалению, когда ребенок учится дома, он привыкает к мысли, что он – особенный, не такой, в будущем начнет требовать к себе особого подхода. Родители порой переоценивают свои возможности. Все-таки учитель готов к тому, чтобы преподавать один предмет. А у мамы в арсенале учебник, методическая литература и интернет – и так по всем дисциплинам. Когда школьник находится под излишней опекой родителей, он смотрит на мир их глазами.

...Людмила Уитман – одна из красноярских мам, которая сама обучает своих детей. Несколько лет назад многодетные супруги Людмила и Дэвид Уитман (она – москвичка, он – англичанин, который захотел жить в Сибири) решили попробовать, а смогут ли они заменить педагогов двум старшим дочерям. Анита во втором классе пожаловалась, что ей скучно в школе, она самостоятельно изучила весь учебник наперед. Вторая дочка, Эмили, на год младше сестры, попала в аварию и долго не могла ходить в школу самостоятельно. Мама рискнула сама учить их дома.

За прошедшие два года в семье Уитман произошли перемены. Во-первых, было шесть детей, стало восемь. Супруги оформили опеку над двумя приемными девочками.

Во-вторых, Анита успешно окончила Красноярское художественное училище и теперь учится в Москве в Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова. Эмили заканчивает в этом году Красноярское музыкальное училище. Эдик окончил на домашнем обучении 9 классов и теперь обучается заочно в школе – он сам так решил. Паша и Саша постигают знания за 7 и 3 классы, шестилетний Петя пока еще на «подготовительных» курсах.

Сама мама Людмила Уитман возглавляет Красноярскую региональную общественную организацию в поддержку семейного образования.

- Мама и папа должны быть единодушны в этом вопросе. Если мама «за», а папа «против», лучше от такой идеи отказаться. Или попытаться переубедить супруга, - говорит Людмила...

А вы за или против домашнего обучения? Обсудим тему на kp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учатся дома: все больше красноярских родителей забирают детей из школы «по идейным соображениям».

Лет 15 назад об обучении на дому и помыслить было невозможно. Доходило до того, что чиновники от образования вместе с педагогами ходили по домам и переписывали детей от 7 до 15 лет в специальную тетрадку, а 1 сентября сверяли – все ли в наличии. Исключение составляли лишь те, кто по состоянию здоровья не мог приходить в школу. Но сегодня, как выясняется, все больше родителей задумываются, а так ли это необходимо, чтобы ребенок получал образование по классической схеме (подробнее)