«Ростелеком»: в фокусе не технологии, а потребности людей

16 Окт. 13:54 2018-10-17T14:00:02+03:00

Почему компания меняет имидж и как это отразится на клиентах

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В сентябре этого года компания «Ростелеком» представила обновленный бренд и новую стратегию развития. Это произошло потому, что на первый план выходят цифровые и контентные сервисы – доступ в интернет, платное ТВ, облачные решения и дата-центры, кибербезопасность и др. В первом полугодии 2018 года они сформировали уже более половины выручки компании.

Но важны не сами технологии, а те возможности, которые они предоставляют, чтобы сделать жизнь безопаснее и комфортнее. И потому основополагающими бизнеса национальной цифровой компании становятся потребности людей. Они очень разные, индивидуальное решение важно найти в каждом конкретном случае. В арсенале Ростелекома есть такие возможности, которые подойдут отдельному человеку, бизнесу и всей стране. Новая линейка тарифов и сервисов позволяет собрать пакет услуг как пазл – под нужды конкретной семьи или компании.

Впечатляют и новые сервисы компании. Например, мультимедийная платформа Wink, объединившая мобильное приложение, web-портал и приложение для Smart TV – это более 200 телеканалов, более 12 тысяч фильмов, максимальный набор дополнительных услуг. Или «Ростелеком Лицей», где персональный куратор поможет выбрать программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей.

Поменялся не только логотип компании, но и названия пакетов услуг и тарифов. Теперь они отражают потребностей семьи – «Для интернета», «Для спокойствия», «Для впечатлений», «Для всего», «Игровой».

У Красноярского филиала, кстати, одного из крупнейших в компании, есть еще одна важная миссия: Универсиада-2019, которая пройдет в марте следующего года. «Ростелеком» - единственный исполнитель в сфере информационно-коммуникационных технологий Всемирных студенческих игр.

А это бесперебойная работа Главного операционного центра (ГОЦ), в котором во время Универсиады будут круглосуточно работать до 60 человек, это настройка всех каналов связи, включая телефонию и Wi-Fi. Кстати, Wi-Fi на Универсиаде будет зонированным – «Ростелеком» организует отдельные точки доступа для волонтеров, спортсменов, судей, и, конечно, зрителей.

- Но самая ответственная часть – это хронометраж, - говорит директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров. - Без него не обходится ни одно соревнование, где счет идет на десятые и сотые доли секунды. Для решения этой задачи разворачивается огромная сеть на каждом спортивном объекте.

Практически ежедневно в Красноярск приезжают новые специалисты со всей страны, на время Универсиады-2019 в городе будут работать сотрудники Ростелекома со всего края.

- Мы считаем, что участие в таком событии очень важно для персонала, это запомнится людям на всю жизнь, - считает Евгений Петров. – И, кстати, желающих очень много!

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