В Красноярске почтят память Екатерины Иофель и Дмитрия Хворостовского, учителя и ученика

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-11T14:18:44+03:00

Они ушли от нас в один год. Екатерина Константиновна в январе, Дмитрий Александрович – в ноябре 2017-го

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В Красноярском институте искусств отметят 95 лет со дня рождения выдающегося профессора и 56 лет со дня рождения знаменитого исполнителя. Именно здесь Екатерина Константиновна работала более 30 лет и выпустила более полутора сотен первоклассных певцов. Именно здесь учился золотой баритон России Дмитрий Хворостовский. Правда, годы его учебы выпали на время строительства здания, поэтому указать точное место, где же именно занимался студент Хворостовский, непросто, - об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал его отец, Александр Хворостовский.

И учитель, и ученик родились в Красноярске. Екатерина Иофель в молодости была солисткой лучших российских филармоний, театров, преподавала и руководила вокальной кафедрой в Горьковской консерватории. Но когда в Красноярске открылся институт искусств, она вернулась, чтобы создать кафедру сольного пения и оперной подготовки в родном городе.

Дмитрий Хворостовский, наоборот, свои первые шаги сделал на красноярской сцене, а в расцвете славы и карьеры уехал из родного города, но никогда о нем не забывал, дал свой последний концерт на красноярской сцене и вернулся навсегда после смерти.

Что же подготовил институт искусств для красноярцев, которые придут почтить память этих двух талантливых людей?

В аудитории, где Екатерина Иофель проработала долгие годы, сохранилось всё, как было при её жизни. Там и сегодня проводятся занятия. Узнать больше о её жизни, творчестве и работе с самым известным её учеником –можно будет на экскурсиях, которые организуют по знаковым местам в институте искусств.

Гости смогут увидеть её рабочий класс, выставку, которая открылась в библиотеке института, где представлены ноты, грампластинки, книги из личной коллекции Екатерины Константиновны, а также посетить закладной камень памяти Дмитрия Хворостовского.

Экскурсии пройдут:

12 октября в 10.00

15 октября в 17.00

16 октября в 15.00

Вход свободный.

15 октября в 18.00 состоится вечер памяти Екатерины Иофель и Дмитрия Хворостовского, в котором примут участие студенты и педагоги кафедры сольного пения и оперной подготовки. Во время концерта прозвучат произведения, которые любила Екатерина Иофель. Концерт проведет народная артистка РФ, доцент Лариса Марзоева.Вход свободный.

Несколько событий пройдёт и в ноябре. Концерты памяти Дмитрия Хворостовского состоятся в институте искусств и на сцене Детской музыкальной школы № 4. В них примут участие студенты и педагоги кафедры сольного пения и оперной подготовки. А 4 декабря Хор и симфонический оркестр института представят программу в 2х отделениях под руководством итальянского дирижера Люиса Ланцарини.