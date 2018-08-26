Жена Дмитрия Хворостовского Флоранс заплакала, услышав в Красноярске голос мужа

СЕГОДНЯ 08:09 2018-08-26T20:08:36+03:00

Флоранс до сих пор не может принять, что ее любимого мужа больше нет рядом Фото: Мария ЛЕНЦ

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Казалось, что она уже свыклась с мыслью, что надо продолжать жить. Уже без него. Надо быть сильной, ради детей. Ради себя. Дима так хотел и просил об этом. И тут из динамиков зазвучал бархатный голос Дмитрия Хворостовского: «Я встретил вас и все былое…». Его супруга Флоранс не смогла сдержать слез, услышав песню в исполнении мужа на концерте в Красноярске. Она все еще очень переживает, выходы в свет даются непросто.

Флоранс не смогла сдержать слезФото: Мария ЛЕНЦ

Флоранс приехала в родной город любимого человека, чтобы исполнить его последнюю волю – похоронить его прах и принять участие в благотворительном концерте «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям». Очень красивая, эффектная, яркая, выразительная в длинном элегантном черном платье. Жгучая брюнетка с шикарными локонами, на лице никакого сценического макияжа и минимум косметики. Только в глазах грусть.

Когда-то юная итальянка с французскими корнями очаровала известного баритона. Ради семейного уюта и творческой карьеры супруга Флоранс попрощалась с профессиональной сценой. Выучила русский язык и научилась готовить национальные блюда. Она стала для Хворостовского не только женой, а еще музой, другом, советчиком. Они мечтали быть вместе до последнего вдоха. И прожили вместе 16 счастливых лет. Прекрасная семья - сильный мужчина, очаровательная женщина, дочка и сын. Но потом Дмитрий серьезно заболел. Они вместе узнали о страшном диагнозе.

Перед концертом мировые звезды рассказали о том, почему они не могли не приехать в КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ

«Шок — это не то слово. Думали, может быть, ошибка. — Мы не знали, как сообщить детям», - рассказывала Флоранс.

Несмотря на боль, Дмитрий продолжал улыбаться, выступать и воплощать в жизнь свои планы. Он держался до конца. Супруга поддерживала его во всем. И все благодаря ей - своей Флоше, так он ласково называл свою вторую половинку.

22 ноября 2017 года Дмитрия Хворостовского не стало. Его прах похоронили в Москве и в Красноярске, где он родился и вырос. На церемонии захоронения в его родном городе присутствовал узкий круг людей – его родители Александр Степанович и Людмила Петровна, Флоранс с детьми Ниной и Максимом, родственники и близкие друзья. Прах покоится в сквере у Института искусств, где начинал свою карьеру великий баритон.

- Как хорошо, что здесь березы - у нас в Лондоне у дома тоже березка посажена, - с грустью произнесла во время церемонии Флоранс.

Красноярцы на благотворительном концертеФото: Мария ЛЕНЦ

После смерти любимого мужа Флоранс избегала общения - не давала интервью, не встречалась с журналистами. И продолжала бы молчать. Но только поняла, что нужно продолжать дело, которое было так важно для Димы - благотворительные концерты в помощь детям. Он мечтал провести один из них в родном городе. Не успел. Его волю исполнили друзья и родные близкие люди.

26 августа на красноярской сцене выступили мировые оперные звезды: Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Стивен Костелло, Айгуль Ахметшина, а также виолончелист Борислав Струлев и прекрасная скрипачка Юн Квон Костелло. Дирижер - Константин Орбелян. Деньги от концерта направят в помощь подопечным Русфонда.

Друзья Дмитрия Хворостовского выступили в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ

Перед началом концерта мировые звезды рассказали о том, почему они не могли не приехать в Красноярск.

- Несколько лет назад в Вашингтоне на концерте Дмитрия Хворостовского я зашел к нему в гримерку, мы разговорились, - рассказал Ильдар Абдразаков. – Он сказал: «Ильдар, у меня есть идея сделать благотворительный концерт, если ты свободен, не смог бы приехать?». Я сказал: «Конечно!». Вместе мы провели два концерта один в Уфе, другой в Москве. Собрали определенное количество денег, которое помогло нашим детишкам. И вот сегодня мы здесь, чтобы продолжать делать все, что продолжал делать Дима. Этот концерт будет посвящен и самому Дмитрию. Когда-то он звал меня в этот город и я приехал. Потому что обещал.

Концерт посетили первые лица краяФото: Мария ЛЕНЦ

– Какое счастье, чтобы мы жили в то время, когда жил Дима, когда пел Дима, - сказала Хибла Герзмава. - Мы с Димой много лет знакомы, это потрясающие эмоции, когда стоишь с ним на одной сцене, это его энергетика, тепло. А он и сегодня с нами, ведь это он начал это великое дело, а мы – его друзья, супруга - постараемся его продолжать.

Около года назад Дмитрий Хворостовский дал свой последний концерт в Красноярске. Поклонники певца выходили из зала после выступления со смешанными чувствами, некоторые плакали. Как будто чувствовали, что это было его прощание.

Зрители бурно аплодировали после выступления ФлорансФото: Мария ЛЕНЦ

- Для нас крайне важно было сделать этот концерт в память о нашем земляке, - рассказала Елена Мироненко, министр культуры края. - Я очень благодарна Флоранс за этот шаг. Чуть больше года прошло, когда Дмитрий выступал здесь и говорил, что вернется. И он действительно вернулся с этим проектом. Я надеюсь, что эта традиция станет ежегодной.

И впервые после долгого перерыва вдова Дмитрия Хворостовского прервала свое молчание и ответила на вопросы журналистов о том, как она прожила это непростое время.

- Как можно это пережить? – ответила Флоранс «Комсомольской правде» - Красноярск. – Такая потеря… Это очень тяжело. Просто жизнь продолжается, как Дима сам сказал. Он сказал: «Ты должна быть счастлива, ради детей». И вот что мне помогает, хочу делать и продолжать, что делал Дима. Этот благотворительный концерт… Наши дети тоже там будут. Мы близкая семья и дальше вместе пойдем. Мои самые теплые моменты? Каждый раз, когда я была с Димой, это и были мои теплые моменты. Быть с ним…

Флоранс намерена и дальше продолжать дело ДмитрияФото: Мария ЛЕНЦ

Выступление Флоранс на концерте было заключительным номером. Она вышла на сцену с улыбкой на губах и исполнила Баркаролу из оперы сказки Гофмана Оффенбаха. Зрители взорвались от аплодисментов этой прекрасной женщине – музе неповторимого красноярского баритона Дмитрия Хворостовского.