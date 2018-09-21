Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья

СЕГОДНЯ 20:26 2018-09-21T20:41:26+03:00

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В воскресенье жителям Хакасии предстояло определиться, кого они видят на посту главы региона, – Виктора Зимина, занимавшего эту должность с 2009 года, или Валентина Коновалова – кандидата от КПРФ.

Напомним, 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Но Валентин Коновалов обошел Виктора Зимина, набрав 44,81% голосов. Зимин занял второе место - 32,42% избирателей. И вдруг, неожиданно: по неофициальным данным, Виктор Зимин написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов по состоянию здоровья. Теперь второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели, если конкуренцию Валентину Коновалову составит кандидат, занявший третье место, - это лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин с 11,23% голосов. Если нет, Коновалов будет участвовать во втором туре единолично, и для победы он должен будет набрать 51% голосов избирателей.

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