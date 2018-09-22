Политологи: Решение Зимина о снятии кандидатуры с выборов главы Хакасии - предсказуемый ход

СЕГОДНЯ 07:23 2018-09-22T07:28:25+03:00

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На выборах главы Хакасии - сенсация за сенсацией. Накануне кандидат от Единой России Виктор Зимин снял свою кандидатуру с участия в выборах. Напомним, что произошло это после серьезного поражения в первом туре: Зимин уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (32,42% против 44,81%). И вот накануне второго тура выборов - неожиданный самоотвод Зимина. Официальная причина - состояние здоровья.

Второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели, 7 октября, прокоментировал корреспонденту «Комсомльской правды» - Красноярск ситуацию глава ЦИК Хакасии Александр Чуманин.

- Так как Виктор Михайлович снял свою кандидатуру, участие во втором туре предлагается кандидату, ставшему третьим – это Андрей Филягин (партия «Справедливая Россия», 11,23% голосов), - для председателя избиркома Хакасии Александра Чуманина нынешняя выборная гонка очень напряженная, со множеством неожиданных поворотов. - Если он отказывается, то в выборную гонку входит Александр Мяхар («ПАРТИЯ РОСТА», 6,61%). Если и он снимает свою кандидатуру, то в голосовании принимает участие один Валентин Коновалов. Явка избирателей, пришедших на выборы, в этом случае не играет роли. Ему достаточно набрать не менее 50 процентов плюс один голос от общего количества проголосовавших.

Готовы в избиркоме и к абсолютно беспрецедентному развитию событий.

- Если все кандидаты сойдут с дистанции, будут назначены повторные выборы с новыми выдвиженцами на пост главы региона, - говорит Александр Чуманин.

Политаналитики отмечают: того, что Виктор Зимин снимет свою кандидатуру, - следовало ожидать.

- С самого начала было очевидно, что Зимин с такой отрицательной популярностью не пройдет, несмотря на уловки политтехнологов или административное давление, - считает политолог Юрий Москвич. - И думаю, это несколько запоздалое решение. Очевидно, что будет отрабатываться вариант сохранения выборов с двумя кандидатами от оппозиции и здесь возможно блокирование партии Единая Россия, поскольку в Хакасии сложилось протестное общественное мнение. Но наиболее вероятны сейчас два варианта развития событий: первый - будет заключено межпартийное соглашение о создании коалиционного правительства в Хакасии, состоящего из представителей Единой России, КПРФ и Справедливой России; второй - поддержка представителя Справедливой России. Вообще, сейчас за выборами в Хакасии, как и в Приморье, следит вся Россия, поскольку здесь реальное общественное мнение начинает определять повестку дня.

- Как считаете, есть ли шансы у представителя Справедливой России победить на выборах?

- Шансы всегда есть. Но с моей точки зрения, маловероятно, что он сможет переиграть главного кандидата, Валентина Коновалова. Если даже предположить, что все голоса, которые были поданы за Зимина, достанутся Филягину, отрыв у Коновалова все равно будет значительным. Добавлю, что формирующееся на наших глазах официальное отношение центра к региональным выборам неизбежно приведет к росту протестных голосов: избиркомы будут работать более честно, административное давление снизится. Протестно настроенные люди, которые ранее не ходили на выборы, могут прийти и увеличить число голосов за Коновалова.

У кандидата от ПАРТИИ РОСТА Александра Мяхара шансов составить конкуренцию Коновалову по очевидным причинам еще меньше. Следует отметить, что заявление Виктора Зимина отзыву не подлежит. Заседание комиссии избиркома Хакасии по отмене выборов на пост главы Хакасия состоится 23 сентября в 11.30 по местному времени.

ДОСЬЕ «КП»

Валентин Коновалов родился 30 ноября 1987 года в Охотске Хабаровского края. В 2005 году окончил гимназию № 5 в Норильске с серебряной медалью. В этом же году поступил в Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова на специальность «юриспруденция».

В 2010 году с красным дипломом окончил ХГУ им. Н.Ф. Катанова, получив квалификацию юрист со специализацией «Государственное право». В 2007 году вступил в ряды Коммунистической партии Российской Федерации. C 2009 по 2012 гг. – первый секретарь Хакасского рескома Ленинского Коммунистического Союза молодежи. С 2011 года работает юрисконсультом в газете «Правда Хакасии», руководителем юридической службы ХРО КПРФ.

С 2011 по 2013 годы – член избирательной комиссии Хакасии с правом решающего голоса.

С сентября 2013 года – депутат Совета депутатов города Абакана пятого созыва. В 2014 году избран первым секретарем Абаканского горкома КПРФ. С 2015 года – второй секретарь Комитета Хакасского регионального отделения КПРФ. В 2018 году избран первым секретарем Комитета ХРО КПРФ. Кандидат в члены Центрального Комитета КПРФ. Увлекается историей, поэзией, спортом. Женат. Воспитывает троих детей: двух дочерей и сына.

Андрей Филягин родился 26 июня 1967 года в городе Абакане. После окончания в 1985 году СГПТУ №62 работал электриком на Абаканском мясоконсервном комбинате. В 1992 году окончил Абаканский государственный педагогический институт, где получил специальность – учитель истории, обществознания и права, а после, в 2003 году, прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление».

Общественно-политическая деятельность началась в 2007 году со вступления в партию Справедливая Россия. В 2015 году возглавил региональное отделение партии в Хакасии. Являлся депутатом Совета депутатов Черногорска пятого созыва. В настоящее время занимается предпринимательской деятельностью. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях: работал заместителем главы Крестьянско-фермерского хозяйства, возглавлял Муниципальную лизинговую компанию, руководил предприятием по производству кирпича (ООО «Керамик»). Имеет опыт работы и в муниципальной службе – работал на должности заместителя председателя Комитета муниципальной экономики администрации Абакана. Женат, трое детей.

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