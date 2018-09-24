2018-09-24T08:59:46+03:00
Общество

В Хакасии брошенные дети простили пожилую маму, много лет скитавшуюся по вокзалам

80-летнюю бабушку, год прожившую на красноярском железнодорожном вокзале, забрали родственники
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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То, что мать много лет скитается по вокзалам, дети не знали. Фото: соцсетиТо, что мать много лет скитается по вокзалам, дети не знали. Фото: соцсети
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Вместо старого испорченного паспорта – новый документ. А с ним вместе в придачу, словно, целая новая жизнь. Вот так неожиданно закончилась история с 80-летней Ниной Афанасьевной Мазуровой, больше года прожившей на красноярском железнодорожном вокзале.

Напомним, на прошлой неделе «Комсомольской правде»-Красноярск написала жительница нашего города Алена. Девушка рассказала, что на нашем ж/д вокзале больше года живет старенькая бабушка. Днем она приходит в кафе, ест то, что посетители подадут. Ночью ходит ночевать на вокзал.

Алена определила бабушку в хостел, а сама обратилась через соцсети к красноярцам: «Помогите! Я одна не справлюсь!».

Подключились полицейские, очень быстро сделали бабушке новый паспорт, установили, где живет дочь Нины Афанасьевны. Оказалось, совсем недалеко - в Абакане.

Красноярские полицейские выдали пенсионерке взамен испорченного новый паспорт. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Красноярские полицейские выдали пенсионерке взамен испорченного новый паспорт.Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На днях Алена увезла женщину в Абакан к дочери. И вот уже там выяснились подробности жизни Нины Афанасьевны. Оказывается, она – многодетная мама. Только ее дети все время жили не с ней, а со своей бабушкой. Как так вышло? Пока ответа на вопрос нет: сама Нина Мазурова об этом не рассказывает, дочери, видимо, вспоминать об этом непросто, а говорить посторонним людям неловко. Но из короткого рассказа понятно: когда-то дети собственной матери оказались, увы, не нужны. А когда пришла старость, - оказалось некому, как говорят, подать стакан воды.

То, что мать много лет скитается по вокзалам, дети не знали, сами ее не искали, скорее всего, сыграла роль давняя обида за то, что она их бросила. Но когда им позвонили и сообщили, что мама нашлась, и ее нужно забрать к себе, решили все забыть, простить и забрать ее к себе.

Сейчас Нина Афанасьевна живет у внучки. Та пообещала: с бабушкой будет работать психолог. И это правильно: без специалиста им не справится – пенсионерка снова порывается уйти из дому. Помогать родственникам Нины Мазуровой будут сотрудники соцзащиты.

К тому же, выяснилось, что бабушка много лет не получала пенсию, и на ее счету накопилась большая сумма. Контролировать, чтобы Нина Афанасьевна получила все, что ей положено по закону будет прокуратура.

Да и спасительница Нины Афанасьевны Алена тоже пообещала следить за ее судьбой. Девушка говорит: за эти несколько дней бабушка стала ей как родная.

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