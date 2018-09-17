2018-09-17T06:20:38+03:00
Происшествия

«Только не бросайте меня!»: 80-летняя бабушка больше года живет на вокзале Красноярска

Идти ей просто некуда
Ася ЖУКОВА
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«Только не бросайте меня!»: 80-летняя бабушка больше года живет на вокзале Красноярска. Фото: соцсети.«Только не бросайте меня!»: 80-летняя бабушка больше года живет на вокзале Красноярска. Фото: соцсети.
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Седенькие волосы аккуратно убраны под платок, в глазах – слезы. 80-летняя Нина Афанасьевна Мазурова больше года живет на железнодорожном вокзале Красноярска. Спит и ест, где придется.

Ее историю сообщила нам красноярка Алена. Женщина, которая не смогла пройти мимо чужой беды. Вот ее рассказ:

- Как-то мне позвонила сестра, она работает в столовой неподалеку от вокзала. И говорит: каждое утро к ним приходит бабуля. В семь часов утра. В уголочек садится и сидит. Кто что даст, то она и кушает.

Я в пятницу поехала туда, к ней. Бабуля действительно сидит в кафе до восьми вечера. А после идет на вокзал. Говорит, дежурные меняются, и им разрешают спать на вокзале. У бабули паспорт имеется, но в нем вырезана фамилия. Говорит, сама не знает, кто. Пенсию она не получает на руки. Как сначала рассказала, кому-то она написала то ли доверенность, то ли что. Но иногда приходят мужчина и женщина, покушать ей купят, и все. Видимо, кто-то получает ее пенсию.

У самой прописка мариинская, мы пробили. Говорит, сама из Хабаровска, сестра у нее есть. Назвала адрес, знакомые поехали туда, но там такой нет. Может, умерла уже. Потому что бабушке 80, а сестре должно быть 83 года.

Я ее временно определила в хостел на Карла Маркса. Она до завтра там, я заплатила, кушать вожу. Ехать ей некуда. В пятницу утром увезла, в субботу поехала. А мне говорят: она убежала. Я поехала искать ее на вокзал. Она была там, поела, собралась идти назад и… заблудилась. Хорошо, я на остановки внимание обратила. Она сидела прямо там. Говорит: «Не бросай меня! Я тебя потеряла и испугалась».

Она боится мужчин. Говорит, только меня к мужчинам не возите. Бабушка шустрая, в уме. Не скажешь, что ей 80 лет. Я ее в хостел езжу кормить, никто ее кормить там не будет. Варю ей супы, каши, потому что зубов нет. Другое есть она не может. Нечем ей…

Я завтра уже выхожу на работу. До этого была свободная неделя. Везде уже в группы написала: «Одна не справлюсь!». Я бы даже шефство над ней взяла. Как еще помочь, я не знаю… Мой номер 8-983-293-4127.

Красноярцы, поможем бабушке найти дом?

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