Обычный красноярец может купить особняк за 99 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:17 2018-09-20T09:21:21+03:00

Для этого нужно только выиграть в лотерею 137 миллионов, и тогда еще останется

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Агентство недвижимости «Элитный Красноярск» выставляет на продажу несколько дорогостоящих особняков. Цена – «под сотку», но при виде внутреннего убранства слова теряются: красота да и только. Например, коттедж в поселке Горный за 99 миллионов рублей. Площадь особняка – 720 квадратных метра. Гостиная, пять спален, включая детскую, ученическая комната, баня и хамам с бассейном, парковка под землей. И все – с видом на Енисей. Хочешь – сам живи, хочешь – гостей зови. Участок такой, что можно и сад разбить, и поле для гольфа соорудить.

За эту архитектурную роскошь просят 84 миллиона. Фото: "Элитный Красноярск"

Можно вариант подешевле в Удачном. 30 соток земли, 500 квадратных метров дом, внутри есть все для жизни, хоть сейчас заезжай и живи, цена – 86 миллионов. На третьем участке с особняком ценой в 84 миллиона растут 117 сосен. В май прошлого года его пытались продать за 100 миллионов, но, поскольку покупателей не нашлось, продавец цену снизил.

А этот коттедж с 117 соснами стоит 84 миллиона. Фото: "Элитный Красноярск"

Кто жил ранее в указанных особняках, не сообщается. Наверняка люди далеко не бедные. Однако если вы думаете, что приобрести их могут только олигархи, то это не так. Как показывают недавние события, можно выиграть в лотерею крупную сумму. В розыгрыше последнего тиража, который состоялся на прошлой неделе, так и случилось – житель или жительница Красноярска выиграли 137 миллионов рублей в лотерею «Столото», угадав все выигрышные комбинации. Так что этих денег и на особняк хватит, и на новоселье.

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