СЕГОДНЯ 10:09 2018-09-18T10:17:56+03:00

Неизвестный красноярец выиграл почти 135 миллионов рублей и пока не объявился Фото: Мария ЛЕНЦ

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Помните культовую кинокомедию Леонида Гайдая «Спортлото – 82». Там герои фильма колесили по Кавказу за лотерейным билетом, совершенно случайно выигравшем джек-пот – 20 тысяч рублей. Сумма по тем временам колоссальная, на нее можно было купить и машину, и кооперативную квартиру и обставить ее полностью.

В наши времена 20 тысяч – уже не солидно. Сейчас выигрыши в лотерею миллионами измеряются. Год еще не закончился, а в стране уже 8 лотерейных мультимиллионеров. Ох, сорри, накануне, 17 сентября, появился девятый. И надо же так совпасть, что счастливый билет был куплен в нашем городе. Неизвестный красноярец сумел угадать все семь чисел выигрышной номинации – 06, 30, 38, 05, 16, 07, 14. И сумма выигрыша составила – страшно подумать – почти 135 миллионов рублей.

Кто же он, этот новоявленный мультимиллионер? Вот это и есть пока главная загадка – ни имени, ни адреса, ни возраста. Неизвестно даже, мужчина это или женщина. Когда покупают лотерейные билеты, личные данные ведь не указывают. Остается только ждать, когда обладатель счастливого билета сам придет оформлять выигрыш.

Точная сумма счастья, свалившаяся на голову счастливчика, составляет 134 957 197 рублей. На покупку билета он потратил 400 рублей. Интересно, сколько же человек проиграли ради одного его выигрыша? Давайте сосчитаем, это несложно. По правилам, призовой фонд составляет половину суммы от стоимости проданных билетов. Умножаем выигрыш на два – на 269 914 394 рубля было продано билетов всего. И если поделить на 400 – вот вам количество тех, кто остался на бобах, спонсируя выигрыш неизвестного красноярца. Таких оказалось 674 786 человек.

Интересно, как чувствует себя счастливчик и как он распорядится своими миллионами? Надеемся, что в скором времени читатели «КП» узнают это из первых рук.

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