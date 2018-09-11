Жидкий камень, навесные фасады и отсутствие вазонов: как изменится Триумфальная арка после ремонта за 5 миллионов

СЕГОДНЯ 06:42 2018-09-11T06:43:36+03:00

А какой хотели бы видеть ее горожане?

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Триумфальную арку на площади Мира в Красноярске ждет ремонт. Причем цена вопроса – больше 5 миллионов. Появившись на днях, эта новость вызвала бурные обсуждения. «На что пойдут такие деньги?» - недоумевали одни. - «Бросьте! - парировали другие. – Арка смотрелась, мягко говоря, несолидно. Любопытно, как она изменится?».

Напомним, арку перед въездом на площадь Мира (у филармонии) построили еще в 2003 году. В честь 375-летнего юбилея города.

- Это место, откуда начался Красноярск. Именно там, где, как установили археологи, был когда-то первый острог, - рассказывал тогда ее главный архитектор Арэг Демирханов. По сути, врата —некоторая аллегория. Символ почтения к первопроходцам. Смысл их — вход в город со стороны Енисея. Врата из прошлого в будущее, которые соединят историю Красноярска и современность. Это трехчастная композиция с тремя входами, один из которых главный — для повозок и конников или, в наше время, для автомобилей.

Больше 18 метров в высоту, вазоны, внизу гранит, пилоны.

Кстати, существовал вариант украсить «ниши» каменными барельефами с изображением знаковых мест Красноярска. Но он так и не был воплощен. В итоге что представляли собой «врата в будущее»?

- Возведенная в течение нескольких месяцев конструкция выполнена по технологии навесного фасада, - объясняется на сайте ГК «Стимэкс», партнера мастерской Арэга Демирханова. - Прочный металлический каркас установлен на бетонное основание. Нижняя часть опорных элементов облицована природным камнем. Юбилейную арку называют историческими вратами города, так как она установлена на предполагаемом месте первой высадки казаков на берег Енисея.

Подсветят, но позже

В нынешнем сезоне площадь Мира основательно благоустраивают. Здесь поменяли брусчатку, высадили деревья и кусты, поставили новые урны и скамейки. Оснастили БКЗ и музейный центр эффектной подсветкой. А теперь вот взялись за обновление арки.

- Она давно требовала внимания, - говорит пресс-секретарь департамента градостроительства Оксана Покаместова. - В связи с подготовкой города к Универсиаде и благоустройством площади Мира необходимость назрела окончательно.

В рамках ремонта конфигурация арки не изменится. Облицовка панелями будет демонтирована, вместо нее установят влагостойкие панели, которые оштукатурят, а потом покроют «жидким камнем», имеющим текстуру натурального. Это придаст арке монолитность и монументальность. Швов между панелями видно не будет.

Колористика объекта и изображение герба изменятся незначительно. Вазоны, расположенные по бокам, уберут. В рамках данных работ подсветка смонтирована не будет. Но вопрос сейчас рассматривается.

Что почем?

- Пять миллионов за новые навесные фасады? – удивляются в соцсетях. – Более чем щедро.

Чтобы разобраться, изучим документацию. Как оказалось, подрядчика должны выбрать 24 сентября, а готовый объект сдать до 31 октября. То есть на все про все больше месяца.

Это не капитальный, а текущий ремонт, его будут проводить (ориентировочно) шестеро рабочих. На оплату труда заложено 67 тысяч 773 рубля.

Предстоит установить леса, демонтировать старую фасадную плитку и вывезти мусор. По смете это 409 тысяч 543 рубля.

Далее стены облицуют новыми аквапанелями. Затем покроют грунтовкой, дважды оштукатурят, потом еще раз загрунтуют и нанесут уже структурную штукатурку. Покрасят и обработают лаком. Это еще 3 миллиона 682 тысячи 392 рубля.

После снимут гранитные плиты и облицуют другими. Плюсуем еще 89 802 рубля. На «вершине» арки будут мягкие кровельные материалы. Работы по их монтажу – 64 тысячи 756 рублей. И прочее (перевозка, погрузка-разгрузка) – 4 тысячи 132 рубля. Такой расклад.

- Надеемся, за такие деньги арка будет лучше прежней! – комментируют горожане.

Что ж, посмотрим в октябре.

МНЕНИЯ

А как вам арка за 5 миллионов?

Владимир:

- Такие монументальные вещи делаются на века. В 2003 году при Петре Ивановиче денег на монументальное сооружение не нашлось, сделали из «папье-маше». Сейчас панели на каркасе будут сняты и… опять повесят панели. Думаю, нужно было найти больше денег и создать монументальное строение из камня на века. У нас край не настолько беден. Стыдно, когда такие сооружения делаются из «папье-маше».

Слушательница радио «Комсомольская правда» на 107.1 FM :

- На мой взгляд, арка была нормальная. А эти деньги я бы потратила на ремонт цирка. Он стоит, как будто в советских годах застрял. Каждый раз с болью на него смотрим. Да и внутри невозможно находиться.

Олег:

- Для чего строили арку? Чтобы закрепить память о каком-то событии надолго. Поэтому она должна быть из монументальных материалов. Мне бы хотелось, чтобы она была гранитная. А эти деньги лучше бы потратили на производство камня, его в нашем крае много.

КОНКРЕТНО

Начальная (максимальная) цена договора - 5 117 622 рубля 24 копейки.

Источник финансирования – за счет субсидии из краевого бюджета.

Оплата труда – 67 773 рубля.

Работать будут 6 человек.

Заявки принимаются с 6 по 20 сентября.

Отбор и оценка заявок – 24 сентября.

Срок завершения – не позднее 31 октября.