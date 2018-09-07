«У самой есть дочь, а она чужих за волосы таскает»: на воспитательницу детсада завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:26 2018-09-07T12:33:59+03:00

«У самой есть дочь, а она чужих за волосы таскает»: на воспитательницу красноярского детсада завели уголовное дело. Фото: стоп-кадр "Я живу в Красноярске"

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Следственный комитет возбудил уголовное дело на воспитательницу детского сада, которую подозревают в жестоком обращении с детьми. Напомним, что пару дней назад одна из мам опубликовала в социальной сети шокирующее видео, как в частном детском учреждении на Урванцева, куда до недавнего времени ходила ее 2-летняя дочка, проводится так называемый воспитательный процесс.

На записи педагог хватает за волосы девчушку и швыряет ее о кабинки. Затем – вторую. При этом ее совершенно не смущает, что под потолком находится камера видеонаблюдения. Неужели она не опасается последствий?

Жестокий воспитатель в Красноярске.

Попытки мамы пострадавшей девочки добиться объяснения от директрисы частного садика ни к чему не привели. Маму обозвали скандалисткой и удалили из детсадовского чата. Женщина переживала, что начальница пожурит своего воспитателя и все останется как есть.

Возможно, так все и закончилось бы, но видеороликом заинтересовался следком. Провели проверку и уже на следующий день дали делу ход.

- Следственный комитет Российской Федерации всегда оперативно и жестко реагирует на сообщения о противоправных действиях в отношении детей, в том числе полученные из СМИ и социальных сетей. Все сведения тщательно проверяются и анализируются, и в случае их подтверждения незамедлительно принимаются процессуальные решения, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск помощник руководителя ГУ (по связям со СМИ) Ольга Дегидь.

Фото: стоп-кадр "Я живу в Красноярске"

Следователи уже побывали в детском саду. Опросили директора и воспитателя. Просмотрели все записи с камер видеонаблюдения. В списке вопросов, которые предстоит выяснить, как часто воспитатель занималась рукоприкладством, знала ли об этом руководитель и если знала, то какие меры принимала?

Как стало известно «КП», воспитательнице, которую подозревают в жестоком обращении с детьми, 41 год. У нее есть педагогическое образование и раньше она работала в муниципальном детском саду. Затем сменила место работы. У самой есть дочь, которую очень любит. А на чужих детей подняла руку – как же так?

К сожалению, управление образования города не контролирует деятельность частных детских садов. Поэтому родители, которые отдают туда своих ребятишек, делают это на свой страх и риск. Даже если они подписывают какие-то документы, они не могут быть уверены в том, что происходит в стенах такого учреждения. И зачастую оказывается так, что персонал не имеет образования, кухонные работники – медицинской книжки, а помещения никогда не проверяли санитарные и пожарные инспекторы. И установленные на родительские деньги видеокамеры не спасают малышей от жестокости.

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