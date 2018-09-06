«Таскает за волосы, как щенков»: видео с воспитательницей садика и детьми шокировало родителей

СЕГОДНЯ 11:25 2018-09-06T11:54:33+03:00

Видео с воспитательницей детсада и детьми шокировало родителей. Фото: стоп-кадр "Я живу в Красноярске".

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«Одевайся», - высокая темноволосая женщина хватает за волосы 2-летнюю девочку и швыряет к кабинке. Потом еще одну. Видно - психует, малыши, кстати, ведущие себя исключительно смирно, ее все равно раздражают.

Родителей детей из красноярского садика шокировало видео, снятое камерами наблюдения. На нем они увидели, как воспитательница обращается с детьми, когда на нее никто не смотрит (при том педагог прекрасно знает о камерах).

- Смотри, сейчас она ее, - дрожащим голосом комментирует за кадром одна из мам. – Не могу видеть, аж руки трясутся.

Жестокий воспитатель в Красноярске.

По словам женщины, все происходило в детском центре «Веснушки» на Урванцева, 5. Она водила туда дочь с середины июня по 29 августа 2018-го.

- На видео два случая, на которых видно, что позволяет себе «воспитатель» Нина Валерьевна по отношению к моей дочери и еще одному ребенку, - делится мать девочки.

Проверкой ЧП занялся следком. Фото: стоп-кадр "Я живу в Красноярске".

Узнав о ЧП, она кинулась к директору: «Что происходит?». А та тут же удалила ее из чата детсада и лишила доступа к видеонаблюдению.

- У меня есть запись телефонных разговоров с директором, где она признает, что Нина Валерьевна позволяет себе грубое отношение к детям, и этот случай не единичный, - продолжает женщина.

Однако никаких мер руководство детсада принимать не стало. Воспитатель все еще работает с детьми. А мать забрала ребенка, подала заявление в полицию.

И только что стало известно: материалы уже переданы в следком. Там начали проверку ЧП:

- На ролике видно, как одна из воспитательниц грубо толкает девочку и таскает ее за волосы. По некоторым данным, инцидент произошел в частном детсаду, расположенном в микрорайоне Северный, по улице Урванцева, 5. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.