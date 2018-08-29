Олимпийский призер Никита Трегубов женился на любимой девушке

СЕГОДНЯ 11:12 2018-08-29T11:23:54+03:00

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Отличная новость: 23-летний скелетонист из Красноярска Никита Трегубов женился. Только час назад спортсмен выложил в своем Instagram снимок из машины по дороге в ЗАГС.

На нем он вместе с невестой Настей Новиковой. На девушке – стильное платье, в руке – нежный букет из белых цветов. На женихе – эффектный серый костюм с бутоньеркой в петлице – в цвет букета.

nikitatr13 Никита Трегубов женился

- Какие же вы красивые! – восхищаются поклонники. – Ангела вам в дорогу! Любви, семейного благополучия, очень рады за вас.

Корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск удалось дозвониться до спортсмена:

- Никита, поздравляем! Всего вам самого доброго!

- Спасибо! Простите, не могу больше говорить. Все произойдет прямо сейчас!

… Для Никиты Трегубова нынешний год выдался счастливым. Сначала оглушительный успех на Олимпиаде в Пхенчхане, где он взял «серебро». А теперь вот – свадьба.

Напомним, Никита и Настя вместе уже пять лет. Она тоже скелетонистка, познакомились (а как вы думаете?), конечно же, на тренировке.

- Он так смешно заботился обо мне, со снаряжением помогал, - рассказывала Настя. – У меня с самого начала было чувство, что это мой человек: у нас общие взгляды, словно в одну сторону смотрим. Так что я долго не сопротивлялась.

Однажды они познакомились на тренировке и с тех пор не расставались. Фото: соцсети.

Правда, из спорта девушке пришлось уйти. Фактически ради Никиты:

- Так получалось, что когда я в городе – его нет, когда он – я на соревнованиях. А мы вместе хотим быть, видеться чаще. Я ни о чем не жалею и счастлива, ведь это все помогает мне быть с любимым человеком. В Пхенчхане, глядя на его успех, радовалась, наверное, даже больше, чем если бы это я выступала.

Поздравляем, ребята!

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