Шокирующее видео крушения самолета под Красноярском опубликовал следком

СЕГОДНЯ 18:13 2018-08-22T18:18:59+03:00

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Смертельное крушение легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в окрестностях Красноярска попало на камеры. Шокирующее видео гибели «борта» опубликовали на сайте следственного комитета РФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/665423" frameborder="0"></iframe> Видео крушения самолета «Аэропракт А-22» в Красноярском крае.Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Оно потрясает с первых же кадров. На них небольшой самолет кувыркаясь падает с высоты. Врезается «носом» в землю. А спустя несколько секунд - взрыв и пламя. Судно превращается в огромный факел, от которого поднимаются клубы густого дыма.

Очевидцы – несколько мужчин из стоящих неподалеку машин – сначала застывают в ступоре. А потом кидаются к месту крушения. Но чуда не произошло – спасти пилота было невозможно.

Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня днем, 22 августа, в двух километрах от деревни Вознесенка, что под Красноярском. За рулем самолета находился владелец компании «Аэропром» – 64-летний Петр Швецов. Бывший военный летчик, опыта ему было не занимать.

Что же случилось в том роковом полете, предстоит выяснить следователям. Они работают на месте крушения. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Версии проверяются разные: ошибка пилота, неисправность судна…

Но коллеги погибшего Петра Швецова клянутся: «борт» буквально вчера прошел техосмотр. Это был пробный полет. Увы, для пилота он оказался последним.

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