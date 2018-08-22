Директор авиакомпании погиб при крушении легкомоторного самолета в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 12:01 2018-08-22T12:18:09+03:00

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Под Красноярском потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт А-22». Это произошло сегодня, 22 августа, около 13.40 часов дня по местному времени. Место падения – 2,5 километра на северо-запад от села Вознесенка Березовского района.

О крушении воздушного судна на телефон службы 112 сообщили местные жители. Рассказали, что их внимание привлек сначала характерный звук пикирующего самолета, затем удар о землю. После этого машина загорелась в открытом поле.

В самолете находился один пилот – владелец авиакомпании «Аэропром» Петр Швецов. К сожалению, он погиб.

- Я могу сказать вам только предварительную информацию, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск Юрий Афанасьев, летный директор авиакомпании «Аэропром». – Накануне самолет проходил стандартное техническое обслуживание, такие проводятся у каждого воздушного судна после определенного количества налетанных часов. Я сейчас нахожусь на месте трагедии и даже не могу предположить, что произошло. Пока не понимаю, не могу поверить. Петр Алексеевич – опытный пилот, военный летчик – и вдруг такое…

В пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России сообщили, что на место выехали следователи и эксперты. Возбуждено уголовное дело.

Петр Алексеевич Швецов – подполковник запаса. Военный летчик первого класса. Профессиональный пилот-инструктор. Окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков. Освоил типы самолетов: Л-29, Л-39,Ил-28,Як-28,Ли-2,Ан-24, Ан-2, Ан-14. После завершения воинской службы работал в гражданской и промышленной авиации. Его небольшая компания «Аэропром» выполняла различные авиационные работы, не связанные с перевозкой пассажиров.

Петру Швецову было 64 года.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Петра Швецова.