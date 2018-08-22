2018-08-22T14:07:53+03:00
Происшествия

Появилось видео с места крушения самолета под Красноярском

После взрыва «борт» превратился в груду металла [видео]
Ася ЖУКОВА
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Появилось видео с места крушения самолета под Красноярском. Фото: пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте. Видео: ЧП - Красноярск.Появилось видео с места крушения самолета под Красноярском. Фото: пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте. Видео: ЧП - Красноярск.
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Над голым полем поднимается густой столб дыма. Камера в руках снимающего ходит ходуном – только что на его глазах разбился самолет, погиб человек.Такое видео появилось в соцсетях после трагедии у села Вознесенка под Красноярском.

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Под Вознесенской упал самолёт. Видео: ЧП Красноярск
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Сегодня днем, 22 августа, здесь потерпел крушение частный самолет «Аэропракт – 22». За штурвалом был владелец компании «Аэропром» Петр Швецов. 64 года, опытный пилот, бывший военный летчик. И тут такое…

- Самолет резко поднялся вверх и вдруг стал падать. А потом произошел взрыв, - рассказывает очевидец авиакатастрофы.

Родные, коллеги Петра Алексеевича вне себя от горя. До сих пор не могут поверить, что его больше нет. Теряются в догадках, что могло произойти, ведь судно буквально накануне проходило техобслуживание. Это был пробный полет.

Сейчас на месте крушения работают следователи и эксперты. У них уже есть несколько версий. В их числе отказ техники и ошибка пилотирования, рассказывают в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Комсомольская правда» приносит соболезнования близким Петра Алексеевича Швецова. Светлая память!

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