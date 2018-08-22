2018-08-22T06:37:05+03:00
Происшествия

ФСБ раскрыла подпольную ячейку террористов в Норильске

Они вербовали кадры для экстремистов Сирии и Афганистана [видео]
Ася ЖУКОВА
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ФСБ раскрыла подпольную ячейку террористов в Норильске. Фото и видео: пресс-служба УФСБ России по красноярскому краю.ФСБ раскрыла подпольную ячейку террористов в Норильске. Фото и видео: пресс-служба УФСБ России по красноярскому краю.
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- На пол! Лежать – руки за спину!

- Не дави, трудно дышать!

Террористов-подпольщиков скрутили в Норильске.! другой источник

ФСБ разоблачила подпольную ячейку террористов в Норильске Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе управления:

- Установлено: члены группировки склоняли и вербовали жителей Красноярского края к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов. А также публично призывали к осуществлению террористической деятельности.

Сами организаторы тоже планировали вступить в террористическую организацию, орудующую в Сирии и Афганистане. Но не успели: ячейку накрыли оперативники ФСБ вместе с сотрудниками Росгвардии.

При обысках в квартирах, где жили члены законспирированной организации, обнаружили запрещенную экстремисткую литературу, средства связи и банковские карты. Их использовали для отправки денег террористам.

На мужчин завели дела по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». На допросах они во всем признались. Теперь каждому грозит до 15 лет.

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