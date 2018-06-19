Плату за проезд в автобусах Красноярска могут поднять до 30 рублей

19 Июнь 07:28 2018-06-19T12:48:28+03:00

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Реформа общественного транспорта в Красноярске продолжается. И… набирает обороты. Вслед за ликвидацией и изменением схем нескольких маршрутов речь неизбежно зашла о повышении стоимости проезда. Причем цифры называются разные: 30, а то и 40 рублей. Стоит ли беспокоиться, разбиралась «Комсомолка».

- Твою ж дивизию! – костерят чиновников пассажиры одного из продленных маршрутов. Неудивительно: час пик, в салоне не протолкнуться. – Убрали удобные людям автобусы, чтобы заставить пересаживаться. Говорят, дублируют другу друга, ну-ну. А теперь еще и цены на билеты взвинтят. Совсем зарвались!

Понятно, это позиция только одной из сторон. А что же говорит другая? Действительно, перевозчики просят повысить тарифы, подтвердили в пресс-службе министерства транспорта края:

- Больше 50% предприятий уже собрали документы и подали нам. Последние поступили 9 июня. И мы приступили к рассмотрению. На сколько рублей повысится плата за проезд, сейчас точно сказать невозможно. Этот вопрос решается комиссией на правительственном заседании.

Топливо дорожает на глазах

Так ли необходимо сейчас повышение?

- Без сомнения, оно нужно, - заявляет руководитель одной из фирм-перевозчиков Юрий Гнетов. – Сами видели: этой весной произошел резкий скачок цен. Как на бензин, так и на дизтопливо. Еще недавно оно стоило 35 рублей, а теперь почти 50. У нас же есть статьи затрат экономические, фонд развития автопарка. И, получается, мы берем те деньги, которые необходимы сейчас для обновления подвижного состава. А откуда мы можем взять еще? Поэтому у нас и будут всегда старые автобусы.

К тому же летом начинается посевная, навигация (топливо отправляют на Север). На него возникает еще больший спрос. К тому же летом у нас падает пассажиропоток. Поэтому мы оказываемся в убытке, теряем деньги. И людей нет, и топливо подорожало. Не говоря уже о запчастях, они же тоже не дешевеют.

Не повышали два года

Повторимся: как высоко взлетят тарифы, сейчас сказать сложно. «Не знаю, как другие, больше 25, ну, 27 рублей платить не будем», - пишут в соцсетях горожане. Но устроит ли это перевозчиков?

- Последнее повышение тарифа было более двух лет назад, в октябре 2015-го, - напоминает заместитель директора по эксплуатации одного из автопредприятий Николай Патрин. – За это время поменялись энерготарифы, подорожали запчасти, ГСМ.

Отмечу, почти весь коммерческий транспорт в Красноярске работает на дизельном топливе. Два года назад его стоимость была 29-30 рублей за литр. А сегодня мы заправляемся по 46 (и больше) рублей. То есть рост на 58%!

Кроме того, с 1 мая установили минимальный размер оплаты труда – 18 тысяч рублей. А у нас есть кондукторы, уборщики, ремонтники, получающие 12-14 тысяч… Вот и считайте.

Какой, на наш взгляд, обоснованный тариф сегодня? 40 рублей. Однако чиновники не готовы обнародовать такие цифры. Но нужно учитывать: сдерживая тариф, нас вынуждают оптимизировать затраты, экономить на тех же запчастях, плановом техобслуживании, зарплатах. Вы же понимаете, почему на автобусах работают иностранцы…

Так или иначе, рассмотрение вопроса займет примерно чуть больше месяца. Значит, ближе к концу лета будет ясно, изменится ли цена на проезд, и на сколько. Остается, как говорится, только ждать.

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