11 Июнь 11:47 2018-06-13T06:01:21+03:00

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В Красноярске скорректировали схемы движения автобусов: новые маршруты заработали. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Движение трамваев. Фото: пресс-служба администрации города

Напомним, общественный транспорт в краевом центре «лихорадит» уже второй месяц. Началось все с отмены самых популярных маршрутов, что, естественно, не могло понравиться горожанам. Оставшиеся маршруты начали перекраивать. Естественно, от этого люди тоже были не в восторге.

Изменения схемы движения автобусов №№8, 10. Фото: пресс-служба администрации города

В городской администрации говорили: все замечания учтут и найдут какое-то оптимальное решение. И вот, накануне, 10 июня, в Красноярске начали действовать скорректированные маршруты.

Изменение 60-го маршрута. Фото: пресс-служба администрации города

Изменения коснулись не только автобусов, но и трамваев. В дополнение к действующим направлениям добавили еще два – кольцевых (как будут ходить эти трамваи и новые автобусные маршруты, смотрите на схемах).

Новая схема 64-го автобуса. Фото: пресс-служба администрации города

Также со вчерашнего дня во всех автобусах города начали действовать новые тарифы на оплату проезда (в случае оплаты транспортной картой). За первую поездку с карты пассажира спишут 21 рубль, за вторую – 15 (если человек успел пересесть с одного автобуса на другой в течение 45 минут).

Как поедет автобус №6. Фото: пресс-служба администрации города

- На трамваях и троллейбусах стоимость первой поездки – 19 рублей, с пересадкой в течение 45 минут также 15 рублей. Третья пересадка вновь будет стоить 21 рубль (на электротранспорте – 19 рублей), - комментируют в городской администрации.

Изменение схемы маршрута №14. Фото: пресс-служба администрации города

Понятно, что вчера был выходной, и люди еще не успели оценить этих изменений схем движеиня, все станет понятно в среду, 13 июня (это первый рабочий день на нынешней неделе). Хотя, кто-то уже успел прокатиться на автобусе по новой схеме и поделиться своими впечатлениями в социальных сетях.

Новая схема движения маршрута №1. Фото: пресс-служба администрации города

«Проверил работу «обновлённого» 12-го автобусного маршрута. Пока мало кто из горожан знает, что он пришёл, фактически, на смену 68 маршруту, за который красноярцы сражались с департаментом транспорта. 12-й ходит из Северного через центр города, далее на гору в СФУ и в посёлок Удачный.Как сказала мне кондуктор по имени Ольга, сегодня на линии 12 автобусов, что немало для выходного дня. А в будни на улицы города выйдут уже 15 автобусов этого маршрута. Ожидание на остановке, теоретически, не должно превышать 15-20 минут. Но как сказал один пассажир, он прождал автобус 40 минут.

Новая схема автобусов №№56, 74. Фото: пресс-служба администрации города

Впрочем, не обходится и без ложки дёгтя. Раньше 12 ходил на Предмостную площадь, теперь же жители правобережья этот маршрут потеряли. Как сказала Ольга, ей очень жалко мальчика, который на этом автобусе каждый день с Предмостной площади ездил в школу для ребят с особенностями слуха и зрения. Как теперь ему добираться - не очень понятно.

Новый маршрут №77. Фото: пресс-служба администрации города

Будем надеяться, департамент транспорта прислушается и к жителям правого берега Красноярска», - написал на своей странице в соцсети Владислав Власов.

Что ж? Ждем среды, чтобы узнать, справится ли новая схема с городским пассажиропотоком.

КОНКРЕТНО

Куда звонить, чтобы уточнить информацию о схемах движения городского транспорта в Красноярске:

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