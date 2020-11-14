Начальник инфекционного госпиталя БСМП: «Мы сейчас там, где жизненно необходимы наши знания, опыт и профессионализм»

В БСМП в марте попал первый в крае пациент с коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская больница скорой медицинской помощи – БСМП – первая в Красноярском крае начала прием больных с коронавирусной инфекцией. Пациент с COVID-19 поступил 16 марта. Молодой мужчина вернулся из Австрии, почувствовал недомогание, сам вызвал «скорую». Уже 20 марта бригада медиков переехала жить в инфекционное отделение. Здесь им обустроили обсерватор – место для сна, для отдыха, для приема пищи. Это был сознательный добровольный выбор: расстаться с семьей, отложить все личные дела и остаться вместе с пациентами в стенах больницы. Почти год медики находятся в условиях изоляции с короткими перерывами.

Кто руководит самым большим в регионе инфекционным госпиталем? Владимир Черных – врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением №1, в настоящее время начальник инфекционного госпиталя КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича».

Врач в четвертом поколении, а инфекционист во втором. Бабушка была завучем кафедры инфекционных болезней. Владимир Игоревич окончил Красноярский государственный медицинский университет им. Войно-Ясенецкого по специальности врач-инфекционист. Выбрал профессию врача-инфекциониста он не случайно, как он сам признается: «Мне всегда была интересна природа инфекций».

Врач–инфекционист Владимир Черных Фото: БСМП

В инфекционное отделение БСМП он пришел работать 5 лет назад в должности врача-инфекциониста. В августе 2020 года стал заведующим инфекционным отделением №1.

В марте, когда была объявлена пандемия, и в больницу поступил первый, официально зарегистрированный больной COVID-19, Владимир Игоревич был назначен начальником инфекционного госпиталя. В этой должности он отработал несколько смен и по сей день продолжает возглавлять инфекционный госпиталь. В настоящий момент работает в «красной зоне».

Когда узнал о том, что коллеги выдвинули его кандидатуру на участие в конкурсе «Клиника года -2020» в номинации «Герой года», то сказал:

- Я не считаю себя героем, герой каждый сотрудник коллектива, а коллектив моя медицинская семья, на которую можно положиться в любой ситуации. Мы сейчас вместе находимся там, где жизненно необходимы наши знания, опыт и профессионализм. И если вдруг случится, что я одержу победу в этой номинации, это будет победа всего коллектива инфекционного госпиталя нашей больницы.

Проголосовать за Владимира Черных можно до 15 ноября включительно на странице конкурса по этой ссылке.

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Они с самого начала знали, что мимо них это не пройдет. Знали, что станут первыми в Красноярске, кому придется встретиться лицом к лицу с инфекцией, напугавшей весь мир – COVID-2019. И были готовы к любому исходу события. Сегодня в Красноярской больнице скорой медицинской помощи – БСМП – завершает работу уже вторая смена медиков. На днях заступает третья, причем желающих попасть в нее достаточно (подробнее).